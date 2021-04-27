Все говорят. В Киеве подросток зарезал семью и несколько дней жил с трупами (фото)

Это была скандальная семья, а родители подозреваемого очень любили алкоголь, рассказывают соседи

27 апреля в Киеве произошло тройное убийство – 16-летний подросток зарезал ножом всю свою семью – отца, мать и восьмилетнего брата.

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Сайт "Сегодня" рассказывает все, что известно о жутком происшествии.

Что произошло?

В полицию обратилась киевлянка. Она сообщила, что уже три дня ее сын, который проживает с семьей на улице Ревуцкого, не выходит на связь. По приезде полицейских им дверь не открыли, поэтому замки взломали.

Фото: Александр Марущак/"Сегодня"

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Попав в квартиру, они обнаружили тела владельцев квартиры и их малолетнего сына со следами насильственной смерти. Выяснилось, что к тройному убийству причастен 16-летний старший сын потерпевших. Его задержала полиция, при себе у подростка был нож.

Парень рассказал, что во время очередной ссоры с родителями сначала убил отца и мать, затем – брата. После совершенного преступления он несколько дней находился в квартире с трупами, а когда пропавшую семью начали разыскивать родственники, сбежал.

Что говорят в полиции?

Вероятная причина жуткого убийства – семейный конфликт. Парню казалось, что брата любят больше, однако более точно установит психологическая экспертиза. В полиции пока не могут назвать точную версию совершения преступления.

Фото: Александр Марущак/"Сегодня"

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Где учится 16-летний парень – в школе или в училище, также пока не говорят. Также пока неизвестно, кем работали родители парня. Как сообщили правоохранители, конфликты в этой семье случались не единожды, но при этом мальчик не состоял на учете в соответствующих службах.

Что говорят соседи?

По словам соседа по лестничной клетке, это была скандальная семья, а родители подозреваемого очень любили алкоголь. Они вели свой способ жизни. Туда неоднократно вызывали полицию на регулярный шум и потасовки в их квартире. Жители дома говорят, что живут тут по 25 лет, а семья, в которой произошла трагедия, поселилась здесь лет пять назад.

"С их поселением в доме сразу стало заметно шумно. Я постоянно слышала скандалы из их квартиры, пьяные крики, разборки, ругань… Про родителей говорил, что они больные", – говорит соседка.

Фото: Александр Марущак/"Сегодня"

Как рассказала еще одна соседка, старший сын был молчаливый и ходил как тень, с капюшоном на голове. Вероятно, у него уже просто не выдержали нервы, тяжело очень жить в постоянном стрессе и напряжении.

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Его отец постоянно хвастался, что он собирается развестись со своей супругой и детей заберет себе, мол, купил уже квартиру – родственники помогли. Был окрыленным, мол, дети теперь будут жить в хорошей атмосфере.

"Старший брат очень заботился о младшем. Завязывал ему шнурки, забирал с улицы и искал во дворе. Даже страшно подумать, что он после этого его убил. Наверное, чтобы тот потом не мучился по детдомам и не получил стресс от того, что совершил старший брат", – говорит еще одна соседка.

Что говорит сам подозреваемый?

По его словам, его "перемкнуло" и он не знал, что делать дальше, а младшему брату давал "последний шанс", однако он не исправился.

Парень прожил несколько дней в квартире со своими убитыми родственниками, а вышел на улицу и прятался возле дома, когда тревогу забила его бабушка.

Также ранее сайт "Сегодня" писал, что в Днепровском районе Киева недавно убили мужчину – ему нанесли удар в шею.