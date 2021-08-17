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Все летает, глаза заcыпает песком: Киев и пригороды накрыла сильная буря (видео)

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор Сегодня
17 августа, 23:04
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Из столицы, Ирпеня, Немешаево и Гостомеля сообщают о пылевой буре и мощных грозах, от мощного ветра трясет дома и кренит деревья
В Киеве и пригородах поднялась буря / коллаж "Сегодня"
В Киеве и пригородах поднялась буря / коллаж "Сегодня"

В Киеве и соседних со столицей населенных пунктах вечером 17 августа поднялся мощный ветер. В центре столицы глаза засыпает песком, в некоторых районах началась сильная гроза.

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Об этом сообщают очевидцы и пользоватли соцсетей.

Сильная гроза с ветром, от которого "трясутся дома", сообщают жители смт Немешаево (Бородянский район). Также настоящая буря поднялась в Ирпене и Гостомеле – местные опасаются падения сосен, которые очень кренятся от ветра.

Отметим, ранее Укргидрометцентр предупреждал о желтом уровне опасности 17 августа в западных, Житомирской и Винницкой областях – в частности прогнозировалии грозы и шквальный ветер. 18 августа бурю обещают в северных, Винницкой, центральных, Одесской и Николаевской областях – пронозируют грозы, местами значительные дожди, град, шквалы 15-20 м/с.

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