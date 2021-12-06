Все в дыму: в Киеве горит рынок "Оболонь" (фото, видео) — обновлено

Почему произошел пожар пока неизвестно

Пожарные пытаются потушить пламя/Коллаж: Сегодня

В Киеве на улице Героев Днепра пылает рынок "Оболонь". На месте инцидента работает ГСЧС.

Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Реклама

Детали

О пожаре на территории рынка "Оболонь" стало известно поздно вечером в соцсетях. Известно, что в настоящее время пламя пытаются потушить работники ГСЧС. Что стало причиной пожара — неизвестно.

Реклама

Пожарные потушили огонь

По прибытию на место работников ГСЧС было установлено, что возгорание возникло в нескольких киосках, с распространением огня на рядом расположенное 2-этажное здание. В 23:38 пожар был локализован на площади 200 кв. м, а в 00:03 ликвидирован.

Реклама

Последствия пожара

В результате пожара 8 торговых павильонов уничтожены огнем и 22 огнеборцам удалось спасти. На месте происшествия работало 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 35 человек личного состава.

Жертв и пострадавших нет. Причины и обстоятельства пожара будут устанавливать правоохранительные органы.

В Киеве произошел пожар и взрыв в многоэтажке

В Киеве на улице Максима Берлинского, 31, произошел пожар и взрыв в жилом пятиэтажном доме. На месте работали работала ГСЧС.

"В квартире на третьем этаже произошло возгорание холодильника. Из-за этого обгорела газовая трубка и произошел мощный хлопок газа. В результате взрыва развалился балкон квартиры, точнее отлетел утеплитель балкона. В результате ЧП жертв и пострадавших нет", — рассказали в департаменте муниципальной безопасности КГГА.

Из дома, где произошел инцидент, эвакуировали людей.

Читайте также