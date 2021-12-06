Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😷 Штамм Омикрон Маска, кто ты? Маска, кто ты? 🔱 Вагнергейт 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Происшествия

Все в дыму: в Киеве горит рынок "Оболонь" (фото, видео) — обновлено

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
6 декабря, 00:56
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Почему произошел пожар пока неизвестно
Пожарные пытаются потушить пламя/Коллаж: Сегодня
Пожарные пытаются потушить пламя/Коллаж: Сегодня

В Киеве на улице Героев Днепра пылает рынок "Оболонь". На месте инцидента работает ГСЧС.

Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Реклама

Детали

О пожаре на территории рынка "Оболонь" стало известно поздно вечером в соцсетях. Известно, что в настоящее время пламя пытаются потушить работники ГСЧС. Что стало причиной пожара — неизвестно.

Реклама

Пожарные потушили огонь

По прибытию на место работников ГСЧС было установлено, что возгорание возникло в нескольких киосках, с распространением огня на рядом расположенное 2-этажное здание. В 23:38 пожар был локализован на площади 200 кв. м, а в 00:03 ликвидирован.

Реклама

Последствия пожара

В результате пожара 8 торговых павильонов уничтожены огнем и 22 огнеборцам удалось спасти. На месте происшествия работало 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 35 человек личного состава.

Жертв и пострадавших нет. Причины и обстоятельства пожара будут устанавливать правоохранительные органы.

В Киеве произошел пожар и взрыв в многоэтажке

В Киеве на улице Максима Берлинского, 31, произошел пожар и взрыв в жилом пятиэтажном доме. На месте работали работала ГСЧС.

"В квартире на третьем этаже произошло возгорание холодильника. Из-за этого обгорела газовая трубка и произошел мощный хлопок газа. В результате взрыва развалился балкон квартиры, точнее отлетел утеплитель балкона. В результате ЧП жертв и пострадавших нет", — рассказали в департаменте муниципальной безопасности КГГА.

Из дома, где произошел инцидент, эвакуировали людей.

Читайте также

В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий обозреватель раздела Киев

 Смотреть все статьи
В тренде
Реклама
ТОП публикаций
Инна Собора

Инна Собора

Редактор раздела Киев

 Смотреть все статьи
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Короновирус за неделю

8 566

заболело за неделю в Киeвe

-5%

Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Дневник независимости 🇺🇦

5 декабря 1991. Первый президент Украины Леонид Кравчук принял присягу на верность народу Украины. Одну руку он положил на сердце, а другую на Конституцию и Акт провозглашения независимости Украины.

Погрузиться в тот день
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.3

Российский рубль (₽)

0.3713

Евро (€)

30.83

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять