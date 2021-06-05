Українська
$ 27,34
33,26
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

Вспыхнуло на глазах. В Киеве авто загорелось на ходу (видео)

5 июня, 20:33

Денис Беспалов Денис Беспалов

Автомобиль Citroen загорелся на ходу в Киеве, появилось видео

В Киеве горело авто

В Киеве горело авто

В Киеве на ходу загорелся и полностью сгорел автомобиль Citroen.

Реклама

Как сообщает "Киев Оперативный" инцидент произошел на проспекте Победы.

Ранее сообщалось, что в Киеве за сутки сгорели два авто в разных районах города.

Первый вызов поступил 1 июля в 19:52 о том, что на обочине проезжей части возле 5-этажного жилого дома в пер. Делегатском, 17/21, в Шевченковском районе столицы, загорелся автомобиль.

В тренде
Как найти парковку в Киеве – карта паркингов появилась в приложении

Второй подобный вызов поступил уже 2 июля в 3:56: во дворе у 14-этажного жилого дома на ул. Ломоносова, 54, в Голосеевском районе, горел автомобиль. Как оказалось, пожар возник в автомобиле Mercedes-Benz S500. В 4:15 пожар ликвидировали.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

В Киеве подростки помочились на лавочке и выложили видео в Сеть
В Киеве подростки помочились на лавочке и выложили видео в СетьПроисшествия
Десятки людей громят
Десятки людей громят "Столичный" в Киеве: рынок прекращает работуПроисшествия
Под Киевом автоматчики проверяют каждую машину. Из суда удрал преступник
Под Киевом автоматчики проверяют каждую машину. Из суда удрал преступникПроисшествия
Сбежавшего из суда в Ирпене преступника нашли на столичных Нивках (видео)
Сбежавшего из суда в Ирпене преступника нашли на столичных Нивках (видео)Происшествия
Штурм рынка
Штурм рынка "Столичный" продолжается: есть первые пострадавшиеПроисшествия
Под Киевом автомобиль сбил лося, животное сильно пострадало (фото)
Под Киевом автомобиль сбил лося, животное сильно пострадало (фото)Происшествия

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять