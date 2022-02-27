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ВСУ уничтожили подразделение чеченских боевиков во главе с любимцем Кадырова

Светлана Москаленко Светлана Москаленко Заместитель событийного лидера Сегодня
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27 февраля, 05:37
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Диверсанты нарушают Женевские конвенции ведения войны
Под Гостомелем убиты чеченские боевики. На фото Reuters украинские военные
Под Гостомелем убиты чеченские боевики. На фото Reuters украинские военные

Украинские военные уничтожили подразделение чеченских боевиков вместе с известным кадыровским командиром.

Об этом накануне сообщила "Верховная рада". В Офисе президента "Суспильному" подтвердили эту информацию.

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Командир Магомед Тушаев командовал 141-м моторизованным полком Росгвардии Чечни, который называли "элитным".

На фото Тушаев с Кадыровым:

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Российский спецназ и диверсанты используют запрещенные Женевскими конвенциями правила ведения войны и используют объекты гражданской инфраструктуры для прикрытия своих действий.

СБУ перехватила разговор боевиков

Ранее украинские разведчики перехватили разговоры боевиков т. н. "ЛДНР", которые усиленно обстреливают населенные пункты и позиции ВСУ на Донбассе. На записи террористы удивлялись, что ВСУ не поддаются на провокации, и признались, что в ОРДЛО свезли чеченцев.

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