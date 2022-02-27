ВСУ уничтожили подразделение чеченских боевиков во главе с любимцем Кадырова

Украинские военные уничтожили подразделение чеченских боевиков вместе с известным кадыровским командиром.
Об этом накануне сообщила "Верховная рада". В Офисе президента "Суспильному" подтвердили эту информацию.
Командир Магомед Тушаев командовал 141-м моторизованным полком Росгвардии Чечни, который называли "элитным".
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На фото Тушаев с Кадыровым:
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СБУ перехватила разговор боевиков
Ранее украинские разведчики перехватили разговоры боевиков т. н. "ЛДНР", которые усиленно обстреливают населенные пункты и позиции ВСУ на Донбассе. На записи террористы удивлялись, что ВСУ не поддаются на провокации, и признались, что в ОРДЛО свезли чеченцев.