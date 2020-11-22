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Второе убийство в Голосеевском парке: в столичном ресторане нашли тело полураздетой девушки

22 ноября, 14:48

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Сейчас выясняются все детали убийства

В воскресенье, 22 ноября, в Киеве в одном из ресторанов, который находится в Голосеевском парке, нашли тело девушки.

Об этом сообщает Telegram-канал "Вартові Еспресо".

Она была полураздета, по предварительным данным, ее задушили. Тело лежало возле уборной ресторана.

Фото 18+:

Фото: "Вартові Еспресо"

Фото: "Вартові Еспресо"

Сейчас на месте происшествия работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа. Обстоятельства убийства устанавливаются.

К слову, это не первое убийство в Голосеевском парке. 13 ноября полиция обнаружила труп девушки, у которой была прострелена голова.

Спустя несколько дней полиция задержала подозреваемого – 44-летнего музыканта и волонтера Сергея Бутко.

Также мы писали о том, что столичная полиция задержала жителя Донецка по подозрению в убийстве и расчленении киевлянина.

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Киев убийство полиция
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