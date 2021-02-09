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Вторые сутки без тепла и горячей воды из-за прорыва теплотрассы: как спасаются жители центра столицы

9 февраля, 12:23

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Устранить аварию тяжело из-за непогоды

Уже вторые сутки без тепла и горячей воды – почти сотня домов в центре столицы. Детей из нескольких школ перевели на дистанционное обучение. Все из-за прорыва теплотрассы – как раз напротив Киево-Печерской Лавры, рассказывает корреспондент "Сегодня".

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В КГГА говорят, что поврежденному трубопроводу 34 года. Он уже отслужил свое. Устранить аварию тяжело еще и из-за непогоды. На улице метет и минус 10. В квартирах холод. Жители греются, кто как может.

"Вот пошла на улицу погреться. Хожу и греюсь", – говорит одна из жительниц.

Видео: Сегодня

"Пришлось пирог испечь, чтоб духовка. Приятное с полезным. Духовка нагрела кухню", – рассказывает киевлянка.

Напомним, в ночь на 8 февраля произошло повреждение трубопровода на улице Лаврской, 13. Киевляне говорят, что подобные аварии случаются "еженедельно" всю зиму.

Видео: Сегодня

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Киев авария центр трубопровод теплотрасса Киевтеплоэнерго

Источник: Сегодня

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