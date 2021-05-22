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Выбросил кошку с котятами из окна. Киевлянину грозит восемь лет тюрьмы

22 мая, 12:27

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

В полицию на мужчину заявила местная жительница

В Киеве мужчина выбрасывал животных из окна многоэтажки. Фото: Нацполиция Киев/Facebook

В Киеве мужчина выбрасывал животных из окна многоэтажки. Фото: Нацполиция Киев/Facebook

В Киеве сообщили о подозрении 42-летнему жителю Троещины за жестокое обращение с животными. Владелец помещения выбросил кошку и четырех котят из окна седьмого этажа. За содеянное ему грозит срок.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.

В полицию от местной жительницы поступило сообщение о том, что неизвестный выбрасывает животных из окна многоэтажки на улице Оноре де Бальзака.

"Фигурант навеселе решил поиграть с животными. Во время игры взрослая кошка поцарапала ему руку, поэтому правонарушитель выбросил ее и четырех котят из окна седьмого этажа. В результате падения четыре животных погибли, один котенок находится на лечении в ветеринарной больнице", – говорит следователь Деснянского управления полиции Александра Недуховая.

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Следственным отделом Деснянского управления полиции расследуется уголовное производство по ч. 3 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.

Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления. Злоумышленнику грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области 65-летнего мужчину подозревают в жестоком обращении с животными. Он задул монтажной пеной щель в доме, где находилась кошка и пятеро котят.

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