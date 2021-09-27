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Вся рыба издохла, а раки выползают на берег: экологическое бедствие на Оболони

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
27 сентября, 12:14
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Киевляне подозревают одно из местных предприятий или владельцев гаражей в сливе отходов в озеро
Пользователи соцсети отметили, что мор рыбы в этом озере фиксируют уже не первый раз. Коллаж: "Сегодня"
Пользователи соцсети отметили, что мор рыбы в этом озере фиксируют уже не первый раз. Коллаж: "Сегодня"

В Киеве на Оболонском озере Опечень (Андреевское) произошел мор рыбы и раков. Киевляне подозревают одно из предприятий или "гаражников".

Об этом сообщает группа в Facebook Жизнь Оболонского района.

"В воду слили какую-то дрянь: выдохла рыба, даже раки полезли с дна и выползают на берег. Постаралось или одно из предприятий или "гаражники",– говорится в сообщении.

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Из-за экологического бедствия раки выползают на берег озера
Из-за экологического бедствия раки выползают на берег озера

В комментариях под публикацией пользователи соцсети отметили, что мор рыбы в этом озере фиксируют уже не первый раз.

Замор рыбы в Оболонском озере
Замор рыбы в Оболонском озере

В Киеве горит озеро на Позняках

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Ранее мы сообщали, что в Киеве загорелось озеро Лебединое на Позняках. Близ озера расположена улица Бажана, совсем рядом – многоэтажки.

Видео: Dtp Kiev Info/Telegram

На видео видно, что огонь распространяется очень быстро. Скорее всего, горел сухой камыш.

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