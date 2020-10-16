Українська
$ 28,34
33,18
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

Выстрелил в живот прохожему: в Киеве будут судить 30-летнего мужчину

16 октября, 12:50

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Ему грозит от трех до семи лет тюрьмы

В Киеве будут судить мужчину, который стрелял в прохожего.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева в Facebook.

Так, мужчина на улице Борщаговской выстрелил из травматического пистолета мужчине в живот. Пострадавшему оказали медпомощь на месте, а его задержали.

"Мы выяснили, что правонарушитель подошел к прохожему на улице и начал с ним конфликтовать. Далее достал травматический пистолет и выстрелил оппоненту в живот, а после несколько раз ударил кулаком по голове. Пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте, а хулигана впоследствии задержали", – рассказала следователь Соломенского управления полиции Юлия Климчук.

Реклама

Полиция пообщалась со свидетелями и установили, что к происшествию причастен ранее судимый 30-летний житель Киевщины.

В тренде
В Киеве расследуют антисемитские надписи у Офиса президента Украины

Задержанному сообщено о подозрении – за хулиганство. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве на Крещатике спецназ со стрельбой задержал грабителей – задерживали злоумышленников с помощью бойцов КОРДа.

А в Николаеве пассажир маршрутки устроил стрельбу из-за сдачи – пассажир маршрутного такси угрожал водителю пистолетом из-за того, что тот якобы не дал ему сдачу после оплаты проезда.

Реклама

Смотрите видео – в Одессе мужчина открыл стрельбу по своим соседям:

Видео: Нацполиция

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев полиция стрельба

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Пытался спуститься по канату из простыней: в Киеве разбился мужчина
Пытался спуститься по канату из простыней: в Киеве разбился мужчинаПроисшествия
Смерть в стоматологическом кресле: в Киеве судят врача
Смерть в стоматологическом кресле: в Киеве судят врачаДругие новости
В Киеве горит дом на Воздвиженке
В Киеве горит дом на ВоздвиженкеПроисшествия
Авария в Киеве: под колесами иномарки погибла женщина (видео)
Авария в Киеве: под колесами иномарки погибла женщина (видео)Происшествия
В метро Киева внезапно умер мужчина
В метро Киева внезапно умер мужчинаПроисшествия
В Киеве на Крещатике спецназ со стрельбой задержал грабителей: фото и видео
В Киеве на Крещатике спецназ со стрельбой задержал грабителей: фото и видеоПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять