Выстрелил в живот прохожему: в Киеве будут судить 30-летнего мужчину

Ему грозит от трех до семи лет тюрьмы

В Киеве будут судить мужчину, который стрелял в прохожего.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева в Facebook.

Так, мужчина на улице Борщаговской выстрелил из травматического пистолета мужчине в живот. Пострадавшему оказали медпомощь на месте, а его задержали.

"Мы выяснили, что правонарушитель подошел к прохожему на улице и начал с ним конфликтовать. Далее достал травматический пистолет и выстрелил оппоненту в живот, а после несколько раз ударил кулаком по голове. Пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте, а хулигана впоследствии задержали", – рассказала следователь Соломенского управления полиции Юлия Климчук.

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Полиция пообщалась со свидетелями и установили, что к происшествию причастен ранее судимый 30-летний житель Киевщины.

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Задержанному сообщено о подозрении – за хулиганство. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве на Крещатике спецназ со стрельбой задержал грабителей – задерживали злоумышленников с помощью бойцов КОРДа.

А в Николаеве пассажир маршрутки устроил стрельбу из-за сдачи – пассажир маршрутного такси угрожал водителю пистолетом из-за того, что тот якобы не дал ему сдачу после оплаты проезда.

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Смотрите видео – в Одессе мужчина открыл стрельбу по своим соседям:

Видео: Нацполиция

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