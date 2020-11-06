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Выстрелы в киевском метро: мужчина напал на полицейского за просьбу надеть маску

6 ноября, 15:21

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Полицейский получил ожог глаз

На станции метро "Славутич" в Киеве задержали мужчину, который напал на полицейского из-за замечания об отсутствии маски.

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Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в Facebook.

Инцидент произошел на платформе в метро с 42-летним киевлянином, он зашел без защитной маски на лице, в связи с чем работник полиции сделал ему замечание.

"Не желая соблюдать карантинных мероприятий, пассажир достал газовый баллончик и брызнул им в лицо работнику полиции. После чего раскладным ножом пытался нанести телесные повреждения полицейскому и пассажирам, которые находились на платформе. Чтобы прекратить незаконные действия правонарушителя один из пассажиров совершил предупредительный выстрел из зарегистрированного травматического пистолета в сторону путей. После этого правонарушителя удалось задержать", – говорится в сообщении.

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Работник полиции получил телесные повреждения в виде химического ожога роговицы I-II степени обоих глаз.

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Сейчас решается вопрос о сообщение правонарушителю о подозрении и избрании меры пресечения.

Ранее мы уже писали, что в киевском метро мужчина напал на полицейского – у него изъяли галюциногенные грибы и измельченную коноплю.

Напомним, в Киевской области женщина из-за проблем с коммуналкой напала на полицейского.

Смотрите видео – чиновник напал на копов:

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Киев метро полиция маска славутич

Источник: Сегодня

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