Киев
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🚑 Советы доктора Комаровского 🤐 Темникгейт 👑 Мисс Украина-2021 🦀 Игра в кальмара
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Происшествия

Вытащила с того света. В киевском метро полицейская спасла жизнь мужчине, у которого остановилось сердце

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
20 октября, 20:55
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Чтобы реанимировать мужчину, полицейская воспользовалась дефибриллятором
Полицейская оказала мужчине первую необходимую помощь до приезда медиков/Коллаж: Сегодня
Полицейская оказала мужчине первую необходимую помощь до приезда медиков/Коллаж: Сегодня

В Киеве, где на два дня перекроют движение транспорта, на станции метро "Политехнический институт" полицейская спасла жизнь мужчине.

Об этом сообщает полиция Киева.

Реклама

Детали инцидента

На станции "Политехнический институт" дежурная обратилась к полицейской и сообщила, что один из пассажиров потерял сознание. Сотрудница полиции прибыла к вагону электропоезда.

Спасенная жизнь

По словам полицейской Ирины Атаманчук, она с помощью навыков оказания медицинской помощи провела реанимацию и вернула мужчину в сознание. В частности, она воспользовалась дефибриллятором.

"В подобных ситуациях нужно действовать быстро, ведь за считанные минуты человек мог умереть. Поэтому, благодаря опыту, который получила во время курсов домедицинской помощи, начала процесс реанимации с помощью дефибриллятора. Через несколько минут сердце мужчины начало биться и он пришел в себя. Далее на станцию прибыли врачи и госпитализировали больного в медицинское учреждение", — рассказала полицейская.

Что говорят медики?

Врачи подтвердили, что полицейская вовремя и правильно оказала первую домедицинскую помощь, что спасло жизнь пассажиру. Сейчас его здоровью и жизни ничего не угрожает.

Реклама

Похожий случай

7 сентября на станции метро "Политехнический институт" внезапно умер мужчина. Пожилому человеку стало плохо в вестибюле.

Известно, что мужчина скончался до прибытия медиков. Они лишь констатировали смерть.

Читайте также

  • В метро Киева на станции "Выдубичи" внезапно умер мужчина.
  • В тоннеле между станциями "Выдубичи" и "Славутич" погиб зацепер. Мужчине было 29 лет, это житель Ужгорода. Он залез на крышу поезда и не устоял.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Метро на Троещину
Как назовут станции на новой ветке
Станция "Троещинская"?
Реклама
В тренде
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Тепло в Киеве
До старта отопительного сезона осталось
Подробно
Опрос
Реальная мистика 🎃

Дом плачущей вдовы в Киеве. Одна из резиденций президента скрывает много тайн...

Мир неизведанного
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Обменка
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.27

Российский рубль (₽)

0.3703

Евро (€)

30.61

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять