Выжил всего один. Под Ирпенем ВСУ уничтожили колонну оккупантов

Украинские защитники разбили целую колонну российских военных, которые готовились к прорыву – один пленный сейчас в больнице

Наши защитники разбили колонну оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские защитники днем 5 марта разбили колонну оккупантов недалеко от Ирпеня Киевской области. Из всех российских военных в колонне выжил всего один.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили работники СБУ, участвующие в боевых столкновениях.

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Пострадавшего оккупанта с ранением доставили в военный госпиталь в Киеве. На сайте уточнили, что эта колонна направлялась в Ирпень.

Однако депутат Виктория Сюмар написала, что российские войска наоборот – двигались из Ирпеня в Стоянку для прорыва в село Гореничи. Колонну разбили наши военные с воздуха.

Ситуация в Украине 6 марта