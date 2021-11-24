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"Взламывали" телефоны, воровали пароли и продавали информацию: СБУ разоблачила хакерскую группу

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
24 ноября, 13:07
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Злоумышленники "cпециализировались" на дистанционном взломе мобильных устройств и незаконном сборе персональных данных
В Киеве и Харькове работали хакеры
В Киеве и Харькове работали хакеры / Фото: Коллаж: Сегодня

СБУ разоблачила международную хакерскую группу Phoenix, которая "взламывала" мобильные телефоны, воровала пароли и продавала конфиденциальную информацию граждан.

Об этом сообщает пресс-слeжбу СБУ в Facebook.

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Подробности

Злоумышленники "cпециализировались" на дистанционном взломе мобильных устройств и незаконном сборе персональных данных.

"В состав группировки входило пять граждан Украины, жителей Киева и Харькова. Все имели высшее техническое образование. В своей деятельности злоумышленники использовали специально разработанное ПО и технические средства. Для получения доступа к аккаунтам пользователей мобильных устройств хакеры использовали "фишинговые" ресурсы – копии сайтов известных производителей мобильных устройств Apple, Samsung и т.д", – говорится в сообщении.

В состав группы входило пять человек
В состав группы входило пять человек / Фото: СБУ

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Как воровали информацию и стоимость услуг

Пользователь мобильного устройства, загружая приложение или программу на таком "фиктивном" сайте, предоставлял злоумышленникам пароль в свой аккаунт. Затем нарушители копировали информацию, хранившуюся на сломанном телефоне.

Хакеры продавали информацию со взломанных телефонов
Хакеры продавали информацию со взломанных телефонов / Фото: СБУ

"Полученные таким образом данные позволяли злоумышленникам снимать средства со счетов граждан и продавать третьим лицам информацию об их личной жизни. Средняя стоимость за несанкционированный доступ к учетной записи владельца мобильного телефона составляла $200", – пишут в пресс-службе СБУ.

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Еще одним видом деятельности было разблокирование похищенных и потерянных гаджетов производства Apple. Впоследствии их продавали по сети подконтрольных магазинов в Киеве и Харькове.

Что изъяли

По оперативным данным, хакеры вели свою деятельность более 2 лет, а их жертвами за это время стали несколько сотен человек.

Переписка с клиентами
Переписка с клиентами / Фото: СБУ

Во время пяти обысков, функционировавших под видом магазинов по продаже телефонов, и по месту жительства злоумышленников в Киеве и Харькове, правоохранители изъяли:

  • компьютерную технику и мобильные телефоны с поличным;
  • программное обеспечение и технические средства для несанкционированного вмешательства в аккаунты;
  • угнаны мобильные телефоны, которые под видом новых готовили к сбыту.

Сейчас продолжаются следственные действия
Сейчас продолжаются следственные действия / Фото: СБУ

Решается вопрос об объявлении о подозрении участникам группировки по ст. 361 (незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.

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