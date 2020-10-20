Новый скандал вокруг взорванного дома на Позняках: вещи жильцов выбросили из окон

Вокруг дома, который пострадал от взрыва на столичных Позняках вспыхнул очередной скандал. Жители здания на улице Крушельницкой жалуются, что рабочие выбрасывали их вещи на улицу прямо из окон. Сайт "Сегодня" выяснял, что произошло и чем закончился конфликт

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С вещами не церемонились

Сейчас вокруг пострадавшего дома появился высокий забор и ворота для заезда техники. С улицы все заколочено наглухо и не видно, что происходит на уровне первого и второго этажа.

"То, что выбрасывают из окон вещи, соседи заметили случайно в прошедшую субботу. Там валялись остатки мебели, которую явно выбросили из окон. Целая гора вещей. Выбросили много старой мебели и даже холодильник. Свалку устроили во дворе нашего дома. Кто-то просто возомнил себя богом и принял такое решение… Смотреть на это невозможно без боли. Люди ведь все это покупали, а теперь их труд выбрасывается, как обычный хлам", – рассказывает нам Марина, жительница пострадавшего дома.

Люди обратились к властям. Работы приостановили. Жители считают, что кто-то решил выборочно выбросить вещи и посмотреть на реакцию людей.

"Мы не можем определить – чьи вещи выбросил из окон – все закрыли забором. После скандала, нам пообещали в КГГА, что так делать больше не будут. Но мы переживаем о сохранности нашего имущества, которое осталось в квартирах. Уже есть заявления от соседей в полицию о пропаже вещей и денег", – добавляет еще одна жительница дома.

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Впрочем, некоторые жильцы считают, что выносить вещи из полуразрушенного здания опасно.

"Мне лично не жаль этой рухляди. Кому нужны холодильники, в которых уже все перепортилось и покрылось плесенью за четыре месяца? Там все шатается и я бы не стала рисковать жизнью людей ради дивана или стиральной машины. Пусть выбрасывают. Всем же дали компенсацию на покупку новых вещей", – заявила нам одна из жительниц дома.

Часть выброшенных вещей корреспонденты "Сегодня" увидели и с противоположной части пострадавшего здания, где зияет провал и установлены металлические подпорки. Вчера там работал кран с люлькой, в которую рабочие грузили вещи из квартиры на первом этаже. Неизвестно были ли в этот момент рядом хозяева квартиры.

Мы решили поинтересоваться у исполнителя работ: почему вещи валяются возле здания и зачем их просто выбрасывают на улицу.

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Для этого в сопровождении охранника прошли к вагончику, где заседает руководство по выполнению работ. Но представитель подрядной компании отказался комментировать вопрос выброса вещей, сославшись на то, что это могут прокомментировать только в столичной мэрии. Более того, журналиста грубо попросили покинуть территорию и запретили делать фото на телефон. Рабочие выпроводили корреспондента за ограду, даже не взглянув на удостоверение.

В мэрии говорят, что процесс выдачи вещей жителям продолжался четыре дня и был закончен в прошедшую субботу.

Спасатели выносили людям вещи из пострадавших квартир и спускали их при помощи специальной люльки. Теперь строители занимаются укреплением здания.

К слову, они уже убрали кусок стены, который отвалился во время взрыва и застрял между стенами пострадавшего здания и соседнего жилого дома.

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Ранее эксперты переживали, что если эту глыбу убрать, то пострадавшее здание может частично разрушиться. Видимо, установленные металлические крепление надежно держат части дома.

Что говорят в КГГА

Власти отрицают, что вещи выбрасывались из окон

"В квартирах пострадавшего дома осталась только крупная мебель, а также стиральные машинки, холодильники, диваны, кровати, шкафы. Сегодня в мэрии было принято решение, что их людям будут выдавать, но уже не спасатели, а подрядчик, который занимается укреплением и демонтажем дома", – рассказал сайту "Сегодня" Роман Ткачук, начальник управления по вопросам гражданской защиты КГГА.

На сколько затянется процесс по выдаче вещей, пока неизвестно.

Нашли арсенал боеприпасов

Кстати, во время выноса вещей, в одной из квартир было обнаружено оружие и боеприпасы. Они пролежали в одной из квартир почти четыре месяца. В полиции отмечают, что по данному факту открыто уголовное производство, а найденные боеприпасы отправлены на экспертизу.

"Оружие и боеприпасы обнаружили во время выноса личных вещей у 33-летнего жителя пострадавшего дома на улице Крушельницкой. У мужчины было выявлено 32 патрона, калибра 9 миллиметров и 50 малокалиберных патронов. Учебный корпус и запал гранаты РГД-5, два револьвера для отстрела газовых и резиновых патронов. Мужчина сказал, что арсенал оружия принадлежит его больному отцу, который попросил принести их ему вместе с другими вещами из пострадавшего жилья. Разрешение на травматическое оружие у владельца есть. Вопрос – откуда и для чего у него столько боеприпасов, разбираемся", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Дарницкого района.

Правоохранители добавляют, что никаких взрывоопасных веществ, о чем сообщалось ранее, у мужчины выявлено не было, только боеприпасы. Можно ли связывать взрыв дома и обнаруженный спустя четыре месяца арсенал боеприпасов, в полиции затрудняются ответить.

Как проходила спасательная операция после взрыва дома по улице Крушельницкой, смотрите в нашем сюжете:

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