Взрыв на Андреевском спуске: стали известны подробности (фото и видео)

Стали известны подробности взрыва, который прогремел на Андреевском спуске в историческом центре Киева.
Как сообщили сайту "Сегодня" в столичной полиции, информацию о происшествии там получили в 16:06.
"На место выехала следственно-оперативная группа. Пока у нас нет точной информации о количестве пострадавших и что именно взорвалось", - рассказали копы.
Также полицейские не смогли уточнить, где именно произошел взрыв – в автомобиле или в здании.
"Вся информация устанавливается, по предварительным данным взрыв прогремел в одном из ресторанов", – говорится в сообщении.
Между тем, в Управлении по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации нам уточнили: взрыв произошел в заведении общественного питания.
"Взорвались три газовых баллона. Люди пострадали, двоих доставили в больницу. Смертельных травм никто не получил. Причины выясняют сотрудники правоохранительных органов", – заявили сайту "Сегодня" в КГГА.
В свою очередь, на Facebook-странице "Вартові еспресо" сообщается, что взорвалось устройство для карамелизирования блюд. Пострадали двое поваров – их госпитализировали. На месте происшествия работают спасатели и полицейские.
Напомним, что недавно произошел мощный взрыв на газопроводе под Киевом. В полиции рассказали о расследовании аварии на газопроводе под Киевом. А также уточнили, что уголовное производство.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк