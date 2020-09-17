Взрыв на Андреевском спуске: стали известны подробности (фото и видео)

Инцидент произошел из-за взрыва газа в одном из ресторанов

Стали известны подробности взрыва, который прогремел на Андреевском спуске в историческом центре Киева.

Реклама

Как сообщили сайту "Сегодня" в столичной полиции, информацию о происшествии там получили в 16:06.

"На место выехала следственно-оперативная группа. Пока у нас нет точной информации о количестве пострадавших и что именно взорвалось", - рассказали копы.

Видео: KIEVMAP

Также полицейские не смогли уточнить, где именно произошел взрыв – в автомобиле или в здании.

"Вся информация устанавливается, по предварительным данным взрыв прогремел в одном из ресторанов", – говорится в сообщении.

Между тем, в Управлении по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации нам уточнили: взрыв произошел в заведении общественного питания.

"Взорвались три газовых баллона. Люди пострадали, двоих доставили в больницу. Смертельных травм никто не получил. Причины выясняют сотрудники правоохранительных органов", – заявили сайту "Сегодня" в КГГА.

Реклама

В свою очередь, на Facebook-странице "Вартові еспресо" сообщается, что взорвалось устройство для карамелизирования блюд. Пострадали двое поваров – их госпитализировали. На месте происшествия работают спасатели и полицейские.

Напомним, что недавно произошел мощный взрыв на газопроводе под Киевом. В полиции рассказали о расследовании аварии на газопроводе под Киевом. А также уточнили, что уголовное производство.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама