Взрыв на Андреевском спуске в Киеве: пострадали два человека

В историческом центре Киева прогремел взрыв, в результате которого пострадали как минимум два человека.
Об этом сообщает телеканал "Украина24".
Изначально сообщалось о пожаре в ресторане по адресу Андреевский спуск, 19А, но позже стало ясно, что речь идет о взрыве, в результате которого возникло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали.
Согласно неподтвержденной официально информации, в результате инцидента двое мужчин были госпитализированы. В каком состоянии они находятся, неизвестно.
На место происшествия прибыли полицейские, а также пожарные и кареты скорой помощи.
Видео с места взрыва опубликовали в Facebook-группе "Информатор Киев":
В столичном управлении Национальной полиции случившееся пока что никак не комментировали.
Напомним, в июне в киевском спальном микрорайоне Позняки прогремел взрыв в многоэтажном доме. В результате трагедии погибли пятеро человек.
А в июле взрыв прогремел возле станции метро "Шулявская" в столице. В результате пострадали четыре человека – одному из них, молодому парню, пришлось делать операцию. По словам очевидцев, инцидент произошел после того, как подросток бросил в урну возле выхода из метро пакет.
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