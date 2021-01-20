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Взрыв в киевской многоэтажке: появились подробности

20 января, 12:53

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Взрывной волной выбиты окна в квартире

Чрезвычайное происшествие произошло сегодня в жилом доме по улице Курнатовского, 26 в Днепровском районе столицы – взрыв. Корреспонденту "Сегодня" удалось узнать подробности.

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По информации КГГА, ЧП произошло в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома.

"Во время ремонтных работ – выполняли сварочные работы на газовом стояке. Произошел сильный хлопок. Взрывной волной выбиты окна в квартире. К счастью никто из людей не пострадал. Несущие стены дома тоже остались целы", – рассказали сайту "Сегодня" в департаменте муниципальной безопасности КГГА.

Напомним, ранее в Харькове произошел взрыв газового баллона в квартире жилого шестиэтажного дома. Как оказалось, происшествие случилось на четвертом этаже. К счастью, обошлось без пострадавших.

Сообщалось также, что в селе под Одессой взрыв газа разрушил жилой дом.

Смотрите сюжет про взрыв в Каменском:

Видео: Сегодня
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газ Киев взрыв многоэтажка Воскресенка Днепровский район

Источник: Сегодня

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