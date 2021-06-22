Українська
$ 27,19
32,29
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

Взрыв в многоэтажке в Киевской области. Что говорят жильцы о мужчине, в чьей квартире "бахнуло"

22 июня 2021 11:29

Мария Дмитренко , Ксения Середа

Жильцы дома, в котором накануне произошел смертельный пожар, начинают приходить в себя после происшествия

После масштабного пожара в пятиэтажке Белогородки Киевской области ночью, 22 июня, погорельцам разрешили забрать с уничтоженного жилья личные вещи. Эту ночь они провели у родственников и близких, а две семьи расселил сельсовет.

Реклама

Как говорится в сюжете "Сегодня", во время пожара погиб один человек, информация о второй жертве не подтвердилась. Соседи рассказали, что погибший снимал квартиру в этом доме, был общительным и спокойным. Его тело должна опознать сегодня супруга.

Читайте также: Точно не газ. Спасатели назвали причину взрыва в многоэтажке

Когда люди смогут заехать в свои квартиры – пока неизвестно. Им пообещали отремонтировать крышу. Люди только сейчас начали приходить в себя и осознавать произошедшее.

Реклама

"Вчера я даже не понимала, что произошло. Мы сидели возле школы и смотрели, как говорит наша квартира", – сказала жительница дома Ольга.

Сейчас все двери в подъезд опечатаны, люди съезжаются к дому, в ожидании, что кто-то из руководства сориентирует, когда они смогут вернуться.

Не пропусти!
Путин х**ло! Песню украинских фанатов услышала вся Россия
Фанаты спели песню о Путине

Двери в подъезд сейчас опечатаны. Фото: Ксения Середа, "Сегодня"

Двери в подъезд сейчас опечатаны. Фото: Ксения Середа, "Сегодня"

Напомним, мощный взрыв в многоэтажке произошел днем, 21 июня. После чего начался сильный пожар, который быстро распространился на 4 и 5 этажи, а также на крышу. Разрушений несущих конструкций нет, в одной из квартир разбиты окна.

Реклама

В результате инцидента пришлось госпитализировать двух человек, один из них — ребенок 2008 года рождения. Повреждения получили еще 6 человек, однако после осмотра врачей они от госпитализации отказались.

Кроме того, президент Владимир Зеленский выразил соболезнования и поручил установить причины.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Смертельное селфи. Под Киевом подросток решил удивить девушку и лег под поезд (фото)
Смертельное селфи. Под Киевом подросток решил удивить девушку и лег под поезд (фото)Происшествия
В Киеве пенсионерка ошарашила людей: просила денег, а потом ехала с покупками на такси (видео)
В Киеве пенсионерка ошарашила людей: просила денег, а потом ехала с покупками на такси (видео)Происшествия
Толкнул пьяный прохожий: подробности гибели велосипедиста в Киеве (фото)
Толкнул пьяный прохожий: подробности гибели велосипедиста в Киеве (фото)Происшествия
В Киеве на Бажана грузовик сбил пару – не захотели идти до перехода (фото)
В Киеве на Бажана грузовик сбил пару – не захотели идти до перехода (фото)Происшествия
Конфликт с родителями: под Киевом пропали две несовершеннолетние девушки (обновлено)
Конфликт с родителями: под Киевом пропали две несовершеннолетние девушки (обновлено)Происшествия
Скандал в Киеве: пассажира с ящиком клубники высадили из трамвая (видео)
Скандал в Киеве: пассажира с ящиком клубники высадили из трамвая (видео)Происшествия

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять