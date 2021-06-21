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Взрыв в многоэтажке в Киевской области: число жертв увеличилось

21 июня 2021 20:37

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Спасатели нашли тело еще одного погибшего на месте пожара – последние данные

/ Фото: Сегодня

В Киевской области увеличилось до двух количество погибших в результате взрыва и пожара в многоэтажке в Белогородке. Тело второй жертвы спасатели обнаружили на месте пожара.

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Об этом сообщила корреспондент "Сегодня".

Второй погибший – мужчина старше 50 лет.

Как известно, взрыв произошел в 13:20 в квартире на третьем этаже пятиэтажки. Сначала нашли тело одного погибшего. 13-летний ребенок и двое взрослых мужчин – в больнице. Еще шесть человек пострадали. После осмотра врачами они отказались от госпитализации.

В Киевской областной государственной администрации заявили, что местные жители не смогут вернуться ночевать в свои квартиры – некоторые отправились к родственникам, остальным ищут место для ночлега.

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Напомним, на Прикарпатье произошел взрыв на магистральном газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород.

Кроме того, в Киеве 31 мая произошел взрыв в доме в Шевченковском районе. В результате пострадал мужчина.

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