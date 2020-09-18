Взрыв в ресторане на Андреевском спуске: в полиции рассказали подробности

Правоохранители открыли уголовное производство по факту взрыва в столичном ресторане на Андреевском спуске.

"Начато уголовное производство по статье 272 часть 1 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью", – сообщили сайту "Сегодня" в пресс-службе полиции Киева.

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Максимальный срок наказания по данной статье – три года лишения свободы.

По предварительным данным, от взрыва пострадали два повара ресторана. С ожогами разной степени их госпитализировали в больницу. Однако в полиции эту информацию не подтверждают, но и не опровергают.

"Мы не можем сказать, кем работали пострадавшие и разглашать информацию о них. Также пока не можем рассказать о версиях, которые привели к взрыву", – прокомментировали сайту "Сегодня" в полиции Киева.

Как сообщили сайту "Сегодня" в управлении по вопросам гражданской защиты Киевской государственной городской администрации в ресторане взорвались три небольших газовых баллона. Что стало причиной взрыва выясняют эксперты.

В самом ресторане говорят, что они пока закрыты, но планируют открыться сегодня, 18 сентября, с трех-четырех часов дня, хотя обычно открываются после 12:00. Сотрудница ресторана категорически отказывается говорить о ЧП, ссылаясь на то, что на работу вышла другая смена.

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Ранее мы сообщали, что в столичной полиции информацию о происшествии получили в 16:06 17 сентября.

Видео: KIEVMAP

Также напомним, недавно произошел мощный взрыв на газопроводе под Киевом.

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