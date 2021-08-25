Облившего краской себя и флагшток у КГГА мужчину будут судить за неуважение к обществу

Велосипедисты Киева устроили лежачий протест под КГГА
Ему сообщили о подозрении по факту совершения хулиганских действий, а именно повреждения флагштока у здания КГГА. Статья 296 УК Украины, по которой предъявлено обвинение, трактуется Верховным Судом Украины, как "умышленные грубые нарушения общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, которое сопровождается особой дерзостью или исключительным цинизмом". Это правонарушение предусматривает наказание в виде штрафа, или ограничения свободы на срок от 6 месяцев до 5 лет.
Одиночные протесты
В Украине не редкость одиночные протесты. Но иногда они очень радикальные.
- 11 октября 2020 года в Киеве 49-летний боец-фронтовик ООС Николай Никитенко, надев мундир с боевыми наградами, совершил самосожжение на Майдане Независимости в знак протеста против политики правительства.
- В Тернопольской области в 2020 году мужчина поджег себя из-за пенсии – мужчина облил бензином и поджег себя прямо посреди Центра занятости.
- В начале этого года в Херсоне парень поджег себя у здания областного управления Госгеокадастра. Его госпитализировали с ожогами .