Облившего краской себя и флагшток у КГГА мужчину будут судить за неуважение к обществу

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Пока неясно, почему мужчина выбрал КМДА в качестве места для своего протеста / Фото Прокуратуры Киева

"Досудебным расследованием установлено, что 24.08.2021 примерно в 13 час неизвестный мужчина, находясь возле здания Киевской городской государственной администрации по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 36, облил себя и флагшток красной краской, объяснив свои действия тем, что так он хотел привлечь внимание общества. Правонарушитель был задержан на месте происшествия ", – говорится в сообщении.