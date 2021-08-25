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Облившего краской себя и флагшток у КГГА мужчину будут судить за неуважение к обществу

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
25 августа, 14:55
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Прокуратура Киева сообщила о подозрении мужчине, который устроил протест с краской возле КГГА
Причины, заставившие мужчину облить флагшток, пока неизвестны / Коллаж "Сегодня"
Причины, заставившие мужчину облить флагшток, пока неизвестны / Коллаж "Сегодня"
Прокуратура Киева сообщила о подозрении мужчине, который на День Независимости облил красной краской себя и флагшток, установленный возле здания Киевской городской государственной администрации.

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Пока неясно, почему мужчина выбрал КМДА в качестве места для своего протеста / Фото Прокуратуры Киева
Пока неясно, почему мужчина выбрал КМДА в качестве места для своего протеста / Фото Прокуратуры Киева

"Досудебным расследованием установлено, что 24.08.2021 примерно в 13 час неизвестный мужчина, находясь возле здания Киевской городской государственной администрации по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 36, облил себя и флагшток красной краской, объяснив свои действия тем, что так он хотел привлечь внимание общества. Правонарушитель был задержан на месте происшествия ", – говорится в сообщении.
Задержанным оказался 34-летний уроженец Запорожской области. Против чего именно он протестовал, пока неизвестно.

Ему сообщили о подозрении по факту совершения хулиганских действий, а именно повреждения флагштока у здания КГГА. Статья 296 УК Украины, по которой предъявлено обвинение, трактуется Верховным Судом Украины, как "умышленные грубые нарушения общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, которое сопровождается особой дерзостью или исключительным цинизмом". Это правонарушение предусматривает наказание в виде штрафа, или ограничения свободы на срок от 6 месяцев до 5 лет.

Одиночные протесты

В Украине не редкость одиночные протесты. Но иногда они очень радикальные.

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