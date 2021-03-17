"За такое нужно руки ломать". В Киеве молодой человек обокрал беременную (видео)

В Дарницком районе молодой человек обокрал беременную баристу. Злоумышленник позарился на баночку с ее чаевыми.

ЧП произошло в кофейне по адресу Драгоманова, 10.

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Двое парней стояли возле помещения кофейни и что-то высматривали в телефонах. После этого один отошел в сторону, а второй зашел в помещение.

На видео видно, как парень заходит в помещение, нагло хватает баночку с деньгами, а затем быстро покидает помещение. Отважная девушка пытается его догнать, но тот исчезает в темноте.

Пользователи социальных сетей сочувствуют беременной, переживают за нее. Люди требуют поймать и наказать наглого грабителя. Парень явно видел, что женщина в положении.

Некоторые пишут, что за подобное нужно просто рубить руки, чтобы другим было не повадно.

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"Ну найдёт его полиция, проведут беседу, родители заплатят штраф и отпустят этого подонка дальше на улицу. Это все на что способны наши законы. Надо просто ломать руки и ноги, может тогда начнут думать", – пишет киевлянин Сергей Новиков.

Пока неизвестно, какое наказание понесет парень за откровенный грабеж.

"Злоумышленник уже задержан – ему 19 лет. Сума украденных чаевых – 250 гривен", – рассказали в полиции Киева.

Ранее мы писали, что в Киеве поймали двух мужчин за разбойное нападение на кредитное учреждение. Мужчины напали на кассира с газовым баллончиком и, угрожая ножом, забрали из кассы 20 500 тысяч гривен.

Напомним, в Одессе правоохранители задержали подростка, который похитил из ломбарда драгоценные ювелирные изделия на 500 тыс. грн.

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