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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Происшествия

Забавлялся и наводил оружие: в Киеве мужчина случайно застрелил женщину (видео)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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7 февраля, 00:32
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На месте инцидента работают правоохранители
Обстоятельства убийства выясняет полиция/Коллаж: "Сегодня"
Обстоятельства убийства выясняет полиция/Коллаж: "Сегодня"

В Киеве в квартире многоэтажки мужчина убил женщину. Инцидент произошел 6 февраля.

Об этом сообщают "Вартові Еспресо".

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Подробности

Убийство произошло в Оболонском районе столицы по улице Приречной, 19. В одной из квартир многоэтажного дома проживал мужчина 45 лет, который встречался с женщиной 35-40 лет. Пара была в отношениях около 3 лет. Недавно мужчина потерял отца, после которого остался пистолет. Как рассказали свидетели, мужчина по распитию алкогольных напитков иногда забавлялся оружием и наводил его на других людей. На этот раз мужчина навел пистолет на женщину и выстрелил в нее. Она упала замертво. На месте инцидента работают правоохранительные органы, выясняющие все обстоятельства убийства.

Преступность в Украине

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Уровень преступности в Украине стремительно рос в течение 1990-х годов, достигнув своего пика в 2000 году, после чего начался обратный процесс, который продолжался до 2009 года, когда украинская экономика вошла в глобальный финансовый кризис.

Начиная с 2017 года в Украине улучшается криминогенная ситуация, предварительная статистика преступности в 2020 году наиболее низкая за десятилетие. Если в 2016 году в целом совершено 592 604 преступления, то в 2020 году – 335 000, среди них убийств – 1326.

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