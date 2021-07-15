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Заблокировала движение. В Киеве девушка вылезла на эвакуатор – не давала увезти машину (видео)

15 июля 2021 14:28

Александр Марущак , Ольга Кравченко

На место происшествия вызвали патрульную полицию, которая разбиралась в сложившейся ситуации

"Героиня парковки" залезла на бампер спецтранспорта. Фото: коллаж "Сегодня"

"Героиня парковки" залезла на бампер спецтранспорта. Фото: коллаж "Сегодня"

В центре Киева произошел довольно курьезный случай. Как сообщает корреспондент "Сегодня", девушка заблокировала движение эвакуатора, забравшего ее авто за неправильную парковку.

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Инцидент произошел на улице Пушкинской.

"Она была расстроена, что забрали ее транспортное средство с велодорожки, и хотела остановить водителя. Но он уже отьехал, инспектор пошел других нарушителей фиксировать. Водитель без ведома инспектора згружать авто при появлении владельца не имеет права, поэтому в таких случаях вызывается полиция", – говорят "Сегодня" в службе инспекции по парковке.

Как стало известно, на место была вызвана патрульная полиция.

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Девушке выписали штраф – 680 гривен. А автомобиль отдали, чтобы не блокировать движение по улице.

Напомним, что в центре Киева с 1 июля ввели новые тарифы на парковку. Стоимость часа парковки составит 35 гривен, а во второй зоне, на прилегающих к центру территориях – 25 гривен. В спальных районах стоимость остается без изменений – 5 гривен.

Также мы писали, что в Киеве на улице Каховской, 56 – поглумились над припаркованным автомобилем – разбив в нем стекла и еще на крышу поставили голову коровы.

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