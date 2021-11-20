Заблокировало трассу. На Черниговщине ураган повалил деревья (фото)

Сегодня на Черниговщине из-за сильного ветра было заблокировано несколько автодорог поваленными деревьями. Полиция помогает убирать упавшие деревья.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области.
Так, ураган повалил деревья поперек нескольких участков трассы М-01 в Черниговском районе.
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"В настоящее время движение автотранспорта возобновлено. Полицейские совместно со спасателями и коммунальщиками продолжают помогать всем нуждающимся участникам дорожного движения", – говорится в сообщении.
Кроме того, копы следят за безопасностью дорожного движения во время непогоды.
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