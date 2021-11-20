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Заблокировало трассу. На Черниговщине ураган повалил деревья (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
20 ноября, 19:47
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Сильные порывы ветра свирепствовали в Черниговском районе
Полицейские Черниговщины помогают гражданам преодолевать последствия урагана
Полицейские Черниговщины помогают гражданам преодолевать последствия урагана / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня на Черниговщине из-за сильного ветра было заблокировано несколько автодорог поваленными деревьями. Полиция помогает убирать упавшие деревья.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области.

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Так, ураган повалил деревья поперек нескольких участков трассы М-01 в Черниговском районе.

Деревья перекрыли путь автомобилистам
Деревья перекрыли путь автомобилистам / Фото: Нацполиция

"В настоящее время движение автотранспорта возобновлено. Полицейские совместно со спасателями и коммунальщиками продолжают помогать всем нуждающимся участникам дорожного движения", – говорится в сообщении.

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Полицейские помогают справиться с непогодой
Полицейские помогают справиться с непогодой / Фото: Нацполиция

Кроме того, копы следят за безопасностью дорожного движения во время непогоды.

Ветер буквально поломал деревья
Ветер буквально поломал деревья / Фото: Нацполиция

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