Українська
$ 27,72
33,41
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

Забрал больше 100 тысяч грн: в Киеве полицейский ограбил водителя электросамоката (фото)

7 мая, 16:40

Денис Беспалов Денис Беспалов

Вместо того, чтобы вызвать "скорую" столичный правоохранитель забрал сумку парня, который упал посреди дороги

/ Фото: Нацполиция

Полицейского Святошинского районного отдела Управления полиции охраны в Киеве разоблачили на грабеже во время патрулирования. Ему уже сообщили о подозрении.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам уголовного производства, полицейский осуществлял патрулирование улиц города в составе экипажа вместе с двумя сотрудниками.

Подозреваемый. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Реклама

"Вернувшись на ул. Смилянскую, правоохранитель заметил гражданина на электросамокате, который, не справившись с управлением, упал посреди дороги. При этом у мужчины при падении выпала сумка с личными вещами, документами и крупной суммой денежных средств, в том числе 116 тыс. грн, 2600 долларов, более 1000 евро", - говорится в сообщении.

Читайте также: Массовая чистка в полиции после задержания "оборотней в погонах": что известно

В тренде
В реанимации с травмой позвоночника: под Киевом пьяный водитель сбил подростка (видео)

Похищенные деньги. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

В момент когда двое других правоохранителей вышли из автомобиля чтобы помочь пострадавшему и вызвать скорую помощь, подозреваемый с целью личного обогащения открыто завладел сумкой потерпевшего, распорядившись ею и ее содержанием по своему усмотрению.

Реклама

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Ранее стало известно, что банда полицейских из Павлограда год запугивала и пытала людей.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Если я буду жить, то убью его – дедушка о подростке, убившем свою семью в Киеве. Эксклюзив
Если я буду жить, то убью его – дедушка о подростке, убившем свою семью в Киеве. ЭксклюзивПроисшествия
Отомстили за оскорбление мальчика. В Киеве на улице сожгли мужчину (фото, видео)
Отомстили за оскорбление мальчика. В Киеве на улице сожгли мужчину (фото, видео)Происшествия
В страшном ДТП в центре Киева погибла 18-летняя девушка (обновлено)
В страшном ДТП в центре Киева погибла 18-летняя девушка (обновлено)Происшествия
"Герои" или "шваль"? В Киеве пройдет марш памяти дивизии СС "Галичина" (опрос)Происшествия
Бойцовская собака разорвала чихуахуа в Киеве: как накажут хозяина
Бойцовская собака разорвала чихуахуа в Киеве: как накажут хозяинаПроисшествия
"Господи, помогите": в Киевской области неизвестные на BMW опоили и похитили 14-летнюю (видео)Происшествия

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять