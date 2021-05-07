Забрал больше 100 тысяч грн: в Киеве полицейский ограбил водителя электросамоката (фото)

Вместо того, чтобы вызвать "скорую" столичный правоохранитель забрал сумку парня, который упал посреди дороги

/ Фото: Нацполиция

Полицейского Святошинского районного отдела Управления полиции охраны в Киеве разоблачили на грабеже во время патрулирования. Ему уже сообщили о подозрении.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам уголовного производства, полицейский осуществлял патрулирование улиц города в составе экипажа вместе с двумя сотрудниками.

Подозреваемый. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

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"Вернувшись на ул. Смилянскую, правоохранитель заметил гражданина на электросамокате, который, не справившись с управлением, упал посреди дороги. При этом у мужчины при падении выпала сумка с личными вещами, документами и крупной суммой денежных средств, в том числе 116 тыс. грн, 2600 долларов, более 1000 евро", - говорится в сообщении.

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Похищенные деньги. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

В момент когда двое других правоохранителей вышли из автомобиля чтобы помочь пострадавшему и вызвать скорую помощь, подозреваемый с целью личного обогащения открыто завладел сумкой потерпевшего, распорядившись ею и ее содержанием по своему усмотрению.

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Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Ранее стало известно, что банда полицейских из Павлограда год запугивала и пытала людей.

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