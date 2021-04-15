Забрали в психбольницу: в Киеве мужчина из окна многоэтажки выбрасывал вещи (фото)

От местных жителей одной из многоэтажек в полицию поступило 15 вызовов

В Киеве на Борщаговке мужчина из окна седьмого этажа выбрасывал вещи.

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Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.

Так, происшествие произошло по адресу ул. Тулузы, 3.

"Летело все: раковина, микроволновка, двери, посуда, вазоны и многое другое. Пытался даже выбросить холодильник, но он не пролез в окно", – говорится в сообщении.

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Со слов соседки, ранее мужчина работал в охранной фирме, после удара по голове начались психические отклонения.

"В ночь на четверг в полицию поступило 15 вызовов от жителей одной из многоэтажек на улице Тулузы. Люди жаловались на то, что их сосед выбрасывал с окна своей квартиры на 7-м этаже вещи и предметы обихода. К счастью, обошлось без пострадавших. На место происшествия приехали патрульные и медики", – сообщила нам пресс-офицер Святошинского управления полиции Киева Татьяна Мельник.

Как мы выяснили из своих источников в МВД, медики госпитализировали мужчину в психиатрическую больницу.

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Ранее мы писали, что в Киеве женщина с COVID-19 выбросилась из окна больницы.

В санатории под Киевом открыли первое в Украине отделение, которое занимается реабилитацией пациентов после ковида. Там разработали программу для поддержания физического и психологического состояния послековидных пациентов.

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