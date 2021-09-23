"Забросили в машину": лидер движения SaveФОП рассказал детали своего задержания

Сергея Доротича отпустили только по приезду адвоката

Доротич рассказал, что после освобождения поехал в ГБР. Там он написал заявление на полицию за незаконное, по его словам, задержание. Коллаж: "Сегодня"

Стало известно, что лидер движения SaveФОП Сергей Доротич уже вернулся на митинг. Напомним, что ранее его задержали и увезли Печерское отделение полиции.

Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" с места события.

"Меня просто арестовали. Забросили в машину, вопреки моей воли и завезли в Печерский РУВД. Когда прибыл адвокат, они сказали, что я свободен",– рассказал Доротич о своем задержании.

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Доротич также рассказал, что после освобождения они вместе с адвокатом срочно поехали в ГБР. Там они написали заявление на полицию за незаконное, по их словам, задержание.

В Киеве митингуют ФОПы

Ранее мы сообщали, что в столице в четверг, 23 сентября, на площади перед Верховной Радой проходит митинг предпринимателей. По состоянию на 10:30 на акцию собрались около 400 человек.

Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

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Митинг должен был начаться в 10:00, но митингующие начали приходить еще в 9:00. Сегодня в Раде запланировано внеочередное заседание, в ходе которого рассмотрят поправки относительно ФОПов в законодательные акты и Налоговый кодекс. Главное требование митингующих – принять правки.