Киев
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🇺🇦 Президент Зеленский в ООН ⚡ Покушение на Сергея Шефира ❌ Отставка Разумкова 💥 Обострение на Донбассе
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Происшествия

"Забросили в машину": лидер движения SaveФОП рассказал детали своего задержания

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
23 сентября, 14:40
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сергея Доротича отпустили только по приезду адвоката
Доротич рассказал, что после освобождения поехал в ГБР. Там он написал заявление на полицию за незаконное, по его словам, задержание. Коллаж: "Сегодня"
Доротич рассказал, что после освобождения поехал в ГБР. Там он написал заявление на полицию за незаконное, по его словам, задержание. Коллаж: "Сегодня"

Стало известно, что лидер движения SaveФОП Сергей Доротич уже вернулся на митинг. Напомним, что ранее его задержали и увезли Печерское отделение полиции.

Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" с места события.

"Меня просто арестовали. Забросили в машину, вопреки моей воли и завезли в Печерский РУВД. Когда прибыл адвокат, они сказали, что я свободен",– рассказал Доротич о своем задержании.

Реклама

Доротич также рассказал, что после освобождения они вместе с адвокатом срочно поехали в ГБР. Там они написали заявление на полицию за незаконное, по их словам, задержание.

В Киеве митингуют ФОПы

Ранее мы сообщали, что в столице в четверг, 23 сентября, на площади перед Верховной Радой проходит митинг предпринимателей. По состоянию на 10:30 на акцию собрались около 400 человек.

Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"
Реклама

Митинг должен был начаться в 10:00, но митингующие начали приходить еще в 9:00. Сегодня в Раде запланировано внеочередное заседание, в ходе которого рассмотрят поправки относительно ФОПов в законодательные акты и Налоговый кодекс. Главное требование митингующих – принять правки.

Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

Читайте также:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама
Самое популярное за 24 часа
В тренде
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.67

Евро (€)

31.29

Российский рубль (₽)

0.37

COVID-19 в Украине
7 866 случаев за сутки
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять