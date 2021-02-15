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Забыл опустить кузов: в Киеве самосвал повис на путепроводе (видео)

15 февраля, 11:54

Александр Марущак , Юлия Ляхова

Из людей никто не пострадал

В Киеве на улице Гринченко под мостом застрял частный самосвал, водитель которого забыл опустить кузов.

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Об этом сайту "Сегодня" сообщили в коммунальной корпорации "Киевавтодор".

На месте работали специалисты КП "Киевавтодормост". Предварительно, конструкция моста не пострадала. Специалисты проводят осмотр.

Видео: dtp.kiev.ua

В патрульной полиции Киева нам рассказали, что в ДТП с грузовиком с поднятым кузовом, который протаранил мост, никто из людей не пострадал.

"По словам водителя, кузов автомобиля поднялся самостоятельно. Он этого якобы не заметил и протаранил путепровод", – сообщили нам в патрульной полиции Киева.

Впрочем, очевидцы ДТП предполагают, что после выгрузки снега водитель все же забыл опустить кузов самосвала.

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В районе путепровода образовалась пробка.

Как сообщили нам в патрульной полиции Киева, зависший в воздухе самосвал уже убрали. Сделали это при помощи БТР и снегоуборочной техники.

На водителя грузового автомобиля патрульные составили протокол по ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.

Видео: Нацполиция

Недавно мы писали, что в Киеве грузовик забуксовал на Дарнице – в районе ДВРЗ. Пришлось вызвать БТР. Но трос, который прикрепили к грузовику, порвался.

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Киев ДТП мост грузовик пробка киевавтодор
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