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Забыли выключить газовую плиту: на левом берегу Киева горит частный дом (видео)

5 августа 2021 15:36

Александр Марущак , Виктория Барановская

Причину возгорания определят спасатели ГСЧС после ликвидации пожара

Возгорание произошло в Днепровском районе / Фото: коллаж "Сегодня"

Возгорание произошло в Днепровском районе / Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 5 августа, в Днепровском районе Киева вспыхнул пожар в частном доме.

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Об этом сообщает "Сегодня".

В ГСЧС Киева рассказали, что возгорание произошло в частном доме на улице Евгения Маланюка, 59.

"На месте работают наши сотрудники, они приступили к тушению огня. Здание деревянное, поэтому пламя быстро распространяется", – сообщили в ГСЧС Киева.

Предварительно известно, что жильцы дома забыли выключить газовую плиту.

Информации о погибших и пострадавших нет. .

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Ранее мы сообщали, что в Киеве после масштабного пожара в ТЦ "Пирамида" случилось еще одно ЧП. В Оболонском районе загорелся склад, огонь тушат на площади 1200 кв. м.

Напомним, что в Ровенской области ночью 27 июля из-за удара молнии начался пожар в школе села Перекалье.

Кроме того, в Батурине Черниговской области из-за удара молнии в доме начался пожар.

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