Забыли выключить газовую плиту: на левом берегу Киева горит частный дом (видео)

Возгорание произошло в Днепровском районе / Фото: коллаж "Сегодня"
В четверг, 5 августа, в Днепровском районе Киева вспыхнул пожар в частном доме.
Об этом сообщает "Сегодня".
В ГСЧС Киева рассказали, что возгорание произошло в частном доме на улице Евгения Маланюка, 59.
"На месте работают наши сотрудники, они приступили к тушению огня. Здание деревянное, поэтому пламя быстро распространяется", – сообщили в ГСЧС Киева.
Предварительно известно, что жильцы дома забыли выключить газовую плиту.
Информации о погибших и пострадавших нет. .
Ранее мы сообщали, что в Киеве после масштабного пожара в ТЦ "Пирамида" случилось еще одно ЧП. В Оболонском районе загорелся склад, огонь тушат на площади 1200 кв. м.
Напомним, что в Ровенской области ночью 27 июля из-за удара молнии начался пожар в школе села Перекалье.
Кроме того, в Батурине Черниговской области из-за удара молнии в доме начался пожар.