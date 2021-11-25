Задержали по "горячим следам". В Киеве мошенники обманули пенсионеров на 100 тыс. гривен

Сейчас 43-летнему луганчанину сообщили о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения

В столице мошенник украл большую сумму денег / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве задержан мошенник, который по схеме "ваш родственник в больнице" обманул пенсионеров на 100 тыс. гривен. Следственный действия продолжаются.

Об этом сообщает Прокуратура Киева в Facebook.

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"В течение ноября текущего года мужчина по схеме "ваш родственник в больнице" обманул двух человек. Так, позвонив 83-летнему мужчине на домашний телефон, мужчина сообщил, что его крестник попал в ДТП и нуждается в немедленном лечении стоимостью 15 тыс. гривен", – говорится в сообщении.

Мужчина согласился передать злоумышленнику деньги. После по той же схеме мужчина обманул 85-летнюю пенсионерку, сообщив, что ее дочь после ДТП нуждается в лечении.

"Получив согласие потерпевшей оплатить лечение дочери, злоумышленник завладел ее сбережениями на общую сумму более 85 тыс. гривен", - пишут в прокуратуре.

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Злоумышленника удалось задержать по "горячим следам". Деньги пенсионерки изъяты. Сейчас 43-летнему луганчанину сообщили о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Аферы через ПриватБанк

ПриватБанк предупредил, что украинцам начали приходить странные сообщения о якобы получении денежных выплат за вакцинацию от коронавируса.

Затем нужно было перейти на сайт, ввести свои данные и данные карты. Так мошенники и получали доступ к счетам.

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В ПриватБанке призвали не переходить по ссылкам и нигде не вводить данные своей карты.

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