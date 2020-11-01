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Задержан "минер" моста Патона

1 ноября, 15:30

Ольга Литвин Ольга Литвин

Им оказался бывший военный

Мужчина, которого задержали за сегодняшнее "минирование" моста Патона в Киеве, оказался бывший военный. Сейчас с ним работают правоохранители.

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Полиции удалось установить личность "минера". Им оказался уроженец Чернигова 1993 г.р., сообщает в Фейсбуке пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Правоохранители начали уголовное производство по статье 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва) УК Украины.

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Напомним, сегодня на линию "102" поступило сообщение о возможном взрыве на мосту Патона. Неизвестный мужчина угрожал взорвать якобы оставленное на мосту вещество.

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На место происшествия отправились взрывотехники и специалисты других служб. Движение транспорта на мосту временно ограничили.

В ходе проверки взрывчатку не обнаружили. Движение по мосту восстановлено.

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Киев мост патона минирование
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