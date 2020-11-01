Задержан "минер" моста Патона

Мужчина, которого задержали за сегодняшнее "минирование" моста Патона в Киеве, оказался бывший военный. Сейчас с ним работают правоохранители.

Реклама

Полиции удалось установить личность "минера". Им оказался уроженец Чернигова 1993 г.р., сообщает в Фейсбуке пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Правоохранители начали уголовное производство по статье 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва) УК Украины.

Реклама

Напомним, сегодня на линию "102" поступило сообщение о возможном взрыве на мосту Патона. Неизвестный мужчина угрожал взорвать якобы оставленное на мосту вещество.

В тренде Пытался помочь коллегам: пострадавший от взрыва коллектора в Киеве скончался в больнице

На место происшествия отправились взрывотехники и специалисты других служб. Движение транспорта на мосту временно ограничили.

В ходе проверки взрывчатку не обнаружили. Движение по мосту восстановлено.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама