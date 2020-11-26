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Задержанный под Киевом педофил оказался известным звездным фотографом

26 ноября, 16:33

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Он обслуживал многих передовых украинский звезд

В Киевской области сообщили о подозрении 56-летнему мужчине за развращение несовершеннолетних. Как стало известно, он известный фотограф.

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Об это рассказал начальник полиции Киевской области Андрей Небытов в Facebook.

Александр Ктиторчук – киевский фотограф со стажем.

"Спасибо оперативникам управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми и следователем полиции Киевщины, что не прошли мимо этой информации и собрали доказательства для привлечения к ответственности "фотографа". Для нас преступления в отношении детей имеют особый статус, поэтому сделаем все необходимое и возможное, чтобы таких "отбросов" искоренить из нашего общества", – написал Андрей Небытов.

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По информации СМИ, он обслуживал передовых украинский звезд. Для киевского фотохудожника позировали известные люди украинского шоу-бизнеса: Настя Каменских, Лилия Подкопаева, Светлана Лобода, Надежда Мейхер, Алена Винницкая.

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Напомним, мужчина развращал несовершеннолетних девушек в автомобиле гражданской жены. Злоумышленнику грозит ограничение свободы на срок до пяти лет.

Ранее мы писали, что в Киверцовском районе Волынской области отчим в течение двух лет насиловал свою 13-летнюю падчерицу.

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Киев полиция педофилия фотограф

Источник: Сегодня

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