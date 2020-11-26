Задержанный под Киевом педофил оказался известным звездным фотографом

В Киевской области сообщили о подозрении 56-летнему мужчине за развращение несовершеннолетних. Как стало известно, он известный фотограф.

Реклама

Об это рассказал начальник полиции Киевской области Андрей Небытов в Facebook.

Александр Ктиторчук – киевский фотограф со стажем.

"Спасибо оперативникам управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми и следователем полиции Киевщины, что не прошли мимо этой информации и собрали доказательства для привлечения к ответственности "фотографа". Для нас преступления в отношении детей имеют особый статус, поэтому сделаем все необходимое и возможное, чтобы таких "отбросов" искоренить из нашего общества", – написал Андрей Небытов.

Реклама

По информации СМИ, он обслуживал передовых украинский звезд. Для киевского фотохудожника позировали известные люди украинского шоу-бизнеса: Настя Каменских, Лилия Подкопаева, Светлана Лобода, Надежда Мейхер, Алена Винницкая.

В тренде Жесткий локдаун в Киеве: при каких вариантах могут остановить метро

Напомним, мужчина развращал несовершеннолетних девушек в автомобиле гражданской жены. Злоумышленнику грозит ограничение свободы на срок до пяти лет.

Ранее мы писали, что в Киверцовском районе Волынской области отчим в течение двух лет насиловал свою 13-летнюю падчерицу.

Смотрите сюжет:

Видео: Сегодня

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама