Захотела посмотреть на новогоднюю елку: в Киеве девушка без прав угнала авто (фото)

Владелец авто познакомился с девушкой через сеть Интернет

В Киеве ночью пьяная девушка угнала автомобиль знакомого, чтобы посмотреть на елку на Подоле.

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По информации Патрульной полиции Киева, вызов об угоне автомобиля Skoda поступил от владельца авто.

Заявитель сообщил, что оставил авто на стоянке возле супермаркета. В автомобиле он оставил ключи, которые находились в замке зажигания, и девушку, с которой познакомился накануне через сеть Интернет.

Фото: Патрульная полиция Киева

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На звонки девушка не отвечала, поэтому он обратился в полицию. Автомобиль разыскать удалось.

Во время общения с девушкой инспекторы обнаружили у нее явные признаки алкогольного опьянения. Алкотест показал 0,24 промилле. Кроме того, девушка не имела водительского удостоверения.

Она рассказала, что, пока ждала в машине своего знакомого, ей захотелось покататься и посмотреть на новогоднюю елку. С собой девушка взяла товарища, чтобы не было грустно.

Заявитель не стал писать заявление на знакомую.

Реклама Фото: Патрульная полиция Киева

Ранее мы сообщали, что в Киевской области полиция задержала женщину, которая угнала чужой автомобиль.

Происшествие случилось в селе Мироновка, пока хозяин дома спал, гостья украла мобильный телефон и угнала его автомобиль. Утром пострадавший с заявлением обратился в полицию.

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