Українська
$ 28,26
34,64
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

Захотела посмотреть на новогоднюю елку: в Киеве девушка без прав угнала авто (фото)

30 декабря, 02:52

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Владелец авто познакомился с девушкой через сеть Интернет

В Киеве ночью пьяная девушка угнала автомобиль знакомого, чтобы посмотреть на елку на Подоле.

Реклама

По информации Патрульной полиции Киева, вызов об угоне автомобиля Skoda поступил от владельца авто.

Заявитель сообщил, что оставил авто на стоянке возле супермаркета. В автомобиле он оставил ключи, которые находились в замке зажигания, и девушку, с которой познакомился накануне через сеть Интернет.

Фото: Патрульная полиция Киева

Фото: Патрульная полиция Киева

Реклама

На звонки девушка не отвечала, поэтому он обратился в полицию. Автомобиль разыскать удалось.

Во время общения с девушкой инспекторы обнаружили у нее явные признаки алкогольного опьянения. Алкотест показал 0,24 промилле. Кроме того, девушка не имела водительского удостоверения.

В тренде
Взорванный дом на Позняках: демонтировали многотонное крепление (видео)

Она рассказала, что, пока ждала в машине своего знакомого, ей захотелось покататься и посмотреть на новогоднюю елку. С собой девушка взяла товарища, чтобы не было грустно.

Заявитель не стал писать заявление на знакомую.

Фото: Патрульная полиция Киева
Реклама

Фото: Патрульная полиция Киева

Ранее мы сообщали, что в Киевской области полиция задержала женщину, которая угнала чужой автомобиль.

Происшествие случилось в селе Мироновка, пока хозяин дома спал, гостья украла мобильный телефон и угнала его автомобиль. Утром пострадавший с заявлением обратился в полицию.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

происшествие угон полиция инспекторы
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

5 лет тюрьмы за красную звезду на шапке: во Львове копы задержали
5 лет тюрьмы за красную звезду на шапке: во Львове копы задержали "фаната СССР"Украина
В Броварах умерла годовалая девочка: родители пожаловались на врачей в полицию
В Броварах умерла годовалая девочка: родители пожаловались на врачей в полициюПроисшествия
В Киеве крупный пожар: горели склады (фото)
В Киеве крупный пожар: горели склады (фото)Происшествия
В Святошинском районе вандалы испортили елки (фото)
В Святошинском районе вандалы испортили елки (фото)Другие новости
Людей выбросило из авто: под Киевом произошло страшное ДТП (фото, видео)
Людей выбросило из авто: под Киевом произошло страшное ДТП (фото, видео)Происшествия
Жертвы гололеда: под Киевом произошло смертельное ДТП (видео)
Жертвы гололеда: под Киевом произошло смертельное ДТП (видео)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять