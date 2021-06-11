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Залез на карниз 15-го этажа: в Киеве мужчина хотел покончить с собой (видео)

11 июня 2021 17:06

Александр Марущак , Ольга Кравченко

На место выехали спасатели и сотрудники столичной полиции

Мужчина хотел покончить с жизнью в Киеве. Фото: KIEVMAP/Telegram

Мужчина хотел покончить с жизнью в Киеве. Фото: KIEVMAP/Telegram

В Киеве 11 июня мужчина хотел покончить с собой. Он вылез на карниз 15-го этажа и напугал местных жителей.

Видео опубликовали подписчики KIEVMAP в Telegram.

ЧП произошло на улице Юрия Ильенко. Мужчина 1985 года рождения залез на окно и хотел покончить жизнь самоубийством.

"Сотрудникам полиции удалось его уговорить и он передумал", – сообщили "Сегодня" в полиции Киева.

Причины его поступка пока неизвестны. На место выезжали так же и столичные спасатели, но их помощь не понадобилась.

Напомним, недавно во Львове мужчина 44-лет закрылся в собственной иномарке и выстрелил себе в голову из охотничьего ружья.

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