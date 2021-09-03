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Залез на карниз: в Киевской области мужчина пытался спрыгнуть с балкона 9-го этажа (видео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
3 сентября, 16:11
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Полицейские выяснили, что мужчине 35 лет и он отец двоих детей
За шаг от самоубийства мужчину спасли копы. Фото: коллаж "Сегодня"
За шаг от самоубийства мужчину спасли копы. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киевской области патрульные спасли мужчину, который хотел прыгнуть с балкона 9 этажа многоэтажки. Это произошло в Обухове.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Это увидел житель многоэтажки напротив и вызвал полицию.



"Капитан полиции Владимир Ковнацкий и сержан Валентина Гавлинская начали общаться с мужчиной и узнали, что ему 35 лет и покончить с собой он хочет из-за семейных проблем", – говорится в сообщении.

Мужчину, после спасения, передали медикам.

Не первый случай

Мы сообщали, что в Киеве копы сняли с моста Метро 18-летнюю девушку, которая хотела прыгнуть с него, транслируя это в социальных сетях.

"Очевидец происшествия сообщил, что она перелезла через перила и, похоже, настроена прыгнуть. За считанные минуты на место прибыл экипаж. На перилах моста действительно лежала молодая девушка. Лейтенант полиции Владислав Хизяк и капрал полиции Татьяна Скалацкая отреагировали мгновенно – перехватили ее и стащили на землю", – говорится в сообщении.

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Ранее мы писали, что в Киеве женщина попыталась выброситься из окна. При этом женщина вела себя агрессивно, ее пришлось госпитализировать.

Напомним, что в Днепре женщина выпала из окна многоэтажки на голову мужчине. Женщина скончалась на месте, мужчину госпитализировали медики скорой.

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