Заманили в лес и напоили снотворным: копы раскрыли жестокое убийство в Киеве (фото)

В Киеве полицейские в течение нескольких часов раскрыли убийство мужчины.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, 17 сентября около 10 часов в полицию столицы поступило сообщение о том, что возле водоема в районе "Академгородка" нашли труп мужчины.

По вызову немедленно выехали следственно-оперативные группы. На месте происшествия правоохранители обнаружили окровавленный труп мужчины с перерезанным горлом и многочисленными ножевыми ранениями по всему телу.

"При себе у потерпевшего не было никаких документов, поэтому мы сразу начали устанавливать его личность. Менее чем через час мы владели всеми его анкетными данными и начали изучать круг общения", – сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Проанализировав полученную информацию, оперативники вышли на след подозреваемых в убийстве. Их задержали в Киево-Святошинском районе. Злоумышленниками оказались уроженцы Днепропетровской и Херсонской областей, 1989 и 1990 рождения.

"В ходе проведения первоочередных следственных действий и обысков по месту жительства задержанных изъяли многочисленные вещественные доказательства, вещи потерпевшего и другие предметы, которые могут указывать на их причастность к совершению этого преступления", – добавил Андрей Крищенко.

Выяснилось, что подозреваемые пригласили 33-летнего знакомого на прогулку в лес, а чтобы обокрасть его, напоили снотворным. Поняв, что оно не подействовало, они жестоко расправились с ним и отобрали личные вещи. Мобильный телефон подозреваемые сдали в ломбард, за что получили 15 тысяч гривен.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство из корыстных побуждений". Задержанным уже сообщили о подозрении. В ближайшее время суд будет избирать им меру пресечения.

Фигурантам дела грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Ранее мы сообщали, что в Никополе правоохранители задержали подозреваемых в двойном убийстве.

Также напомним, в Мариуполе задержан подозреваемый в убийстве беременной женщины. Подробности в видеосюжете:

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