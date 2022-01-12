Аэропорт "Борисполь" заминировали: что говорят в полиции

В столице сегодня поступило сообщение также о минировании ТРЦ и станций метро

В международном аэропорту "Борисполь" ищут взрывчатку / Фото: Коллаж: Сегодня

12 января поступило сообщение о минировании двух аэропортов – аэропорт "Борисполь" и "Киев" имени Сикорского в Жулянах.

Об этом "Сегодня" в пресс-службе Нацполиции области.

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Полицейские проверяют информацию.

Что "минировали" сегодня

12 января в Киеве заминировали четыре станции метро. Звонок о минировании был анонимным.

Заминировали станции "Театральная", "Вокзальная", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", а также пересадку.

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Также недавно в полицию поступило сообщение о том, что в Киеве заминированы все ТРЦ. Кинологи и взрывотехники проверяли все торговые центры города. Из помещений эвакуировали всех посетителей.

Кроме того, в разных городах Украины в полицию поступило немало заявлений от анонимов о минировании. К примеру, в Черкассах, Львове и Днепре сообщили о взрывчатке во всех школах.

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