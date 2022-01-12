Аэропорт "Борисполь" заминировали: что говорят в полиции

12 января поступило сообщение о минировании двух аэропортов – аэропорт "Борисполь" и "Киев" имени Сикорского в Жулянах.
Об этом "Сегодня" в пресс-службе Нацполиции области.
Полицейские проверяют информацию.
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Что "минировали" сегодня
12 января в Киеве заминировали четыре станции метро. Звонок о минировании был анонимным.
Заминировали станции "Театральная", "Вокзальная", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", а также пересадку.
Также недавно в полицию поступило сообщение о том, что в Киеве заминированы все ТРЦ. Кинологи и взрывотехники проверяли все торговые центры города. Из помещений эвакуировали всех посетителей.
Кроме того, в разных городах Украины в полицию поступило немало заявлений от анонимов о минировании. К примеру, в Черкассах, Львове и Днепре сообщили о взрывчатке во всех школах.
Ранее мы писали:
- В Черкассах анонимно сообщили о минировании всех школ города. Правоохранители просят людей не паниковать и сохранять спокойствие.
- Подрыв" Рады и "бомбы" в ТЦ: в Украине новая волна "минирований".