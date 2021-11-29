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Замучали до смерти. В приюте под Киевом издевались над животными (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
29 ноября, 17:58
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К моменту проведения осмотра полицейские обнаружили 99 собак, одна из которых была мертва
В приюте на Вышгородщине плохо ухаживали на четырехлапыми
В приюте на Вышгородщине плохо ухаживали на четырехлапыми / Фото: Коллаж: Сегодня

В селе Кухари Вышгородского района (Киевская область) обнаружили факт жестокого обращения с животными в приюте. Полиция расследует уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области в Facebook.

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"На основании определения суда дознаватель отделения полиции №1 (пгт. Иванков) Вышгородского РУП с привлечением ветеринара провел осмотр приюта для животных. К моменту проведения осмотра полицейские обнаружили 99 собак, одна из которых была мертва", – говорится в сообщении.

В приюте обнаружили жестокое обращение с животными
В приюте обнаружили жестокое обращение с животными / Фото: Нацполиция

Сейчас волонтеры перемещают четырехлапых в приют для временного пребывания животных.

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Полиция продолжает расследование
Полиция продолжает расследование / Фото: Нацполиция

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от двух до трех лет с конфискацией животных. Следствие продолжается.

Не первые случаи живодерства

В Ровенской области мужчина молотком убил соседскую собаку, которая съела его курицу. Когда птица 40-летнего мужчины вышла со двора, соседский пес набросился и задушил ее.

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После этого хозяин птицы зашел во двор 58-летнего соседа, приоткрыл дверцу в будке, прижал собаку дверью и несколько раз ударил молотком по голове. Когда убедился, что животное не подает признаков жизни, ушел.

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