Замучали до смерти. В приюте под Киевом издевались над животными (фото)

В селе Кухари Вышгородского района (Киевская область) обнаружили факт жестокого обращения с животными в приюте. Полиция расследует уголовное производство.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области в Facebook.
"На основании определения суда дознаватель отделения полиции №1 (пгт. Иванков) Вышгородского РУП с привлечением ветеринара провел осмотр приюта для животных. К моменту проведения осмотра полицейские обнаружили 99 собак, одна из которых была мертва", – говорится в сообщении.
Далее по теме
Сейчас волонтеры перемещают четырехлапых в приют для временного пребывания животных.
Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от двух до трех лет с конфискацией животных. Следствие продолжается.
Не первые случаи живодерства
В Ровенской области мужчина молотком убил соседскую собаку, которая съела его курицу. Когда птица 40-летнего мужчины вышла со двора, соседский пес набросился и задушил ее.
После этого хозяин птицы зашел во двор 58-летнего соседа, приоткрыл дверцу в будке, прижал собаку дверью и несколько раз ударил молотком по голове. Когда убедился, что животное не подает признаков жизни, ушел.
Ранее мы писали:
В Черновцах парень стрелял по бездомных собаках из оружия. Он бросал камни в животных, а когда те выбегали на дорогу, стрелял из ружья в их сторону.
В Житомире мужчина выбросил щенка с третьего этажа, он погиб. Живодеру не понравилось, что песик не вовремя сходил в туалет.