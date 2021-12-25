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Защищал избитую женщину. В Киеве посреди улицы зарезали мужчину

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
25 декабря, 20:29
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В столице правоохранители расследуют убийство на Южной Борщаговке – мужчина лишился жизни за то, что защищал незнакомку – все подробности
В Киеве на улице убили мужчину
В Киеве на улице убили мужчину / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве прямо посреди улицы зарезали мужчину – он увидел, как дерутся супруги и решил вмешаться. За то, что защищал женщину, получил несколько ударов ножом.

Об этом сообщила пресс-офицер Святошинского управления полиции Татьяна Мельник.

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По словам Мельник, инцидент случился на улице Булгакова. О происшествии рассказали медики – они приехали на место трагедии на помощь пострадавшему. У мужчины были два ранения грудной клетки, он скончался до приезда врачей.

На месте работали правоохранители. Фото Нацполиции.

Что произошло на улице?

Как выяснили копы, погибший стал свидетелем конфликта между гражданской парой. Он сделал замечание злоумышленнику, чтобы тот прекратил избивать женщину. Обидчику это не понравилось, он достал нож и ударил оппонента в грудь.

Спустя час после трагедии патрульные задержали подозреваемого – им оказался ранее судимый мужчина 1992 года рождения. У него нашли кухонный нож, которым, вероятно, он и убил мужчину.

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Что грозит подозреваемому?

Следователи начали уголовное производство по статье "умышленное убийство, совершенное из хулиганских побуждений". Фигуранту скоро выберут меру пресечения, ему грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное.

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