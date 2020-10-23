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"Завалю нах..й": в киевском аэропорту пограничники задержали буйного пассажира (видео)

23 октября, 10:24

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Мужчина успел разбить монитор компьютера

В Международном аэропорту "Борисполь" пограничники задержали украинца, который находился в розыске.

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Как рассказали в Госпогранслужбе, мужчина прибыл в Украину рейсом из Минска. Во время проверки документов сработала база данных правоохранительных органов. Выяснилось, что мужчину разыскивают копы за кражу.

Когда украинец понял, что из пункта пропуска он направится в отделение полиции, он начал нецензурно ругаться и рваться в драку. Мужчина успел разбить монитор компьютера.

В конце концов, пограничники правонарушителя задержали, составили соответствующие материалы и передали сотрудникам Национальной полиции.

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Видео: dpsu.gov.ua

Ранее мы сообщали, что в киевском аэропорту задержали иранцев, смывших свои паспорта в унитаз. Иностранцы прилетели из Турции и отправились в уборную, где им должны были передать поддельные документы.

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Также напомним, в "Борисполе" задержали австрийца с радиоактивными часами. Во время оформления пассажиров авиарейса "Киев-Вена" на одном из иностранцев произошло срабатывание системы радиационного контроля "Янтарь".

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Киев Борисполь пограничники розыск пассажиры аэропорты
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