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Жестокость зашкаливает: подростки устроили драку в трамвае и выбили окно

12 октября, 20:02

Александр Марущак , Стас Кожемякин

Разнять школьников смогли только полицейские

Вчера двое подростков устроили драку в трамвае №28, который курсирует в районе станции метро "Черниговская". Результат драки – выбитое стекло в окне трамвая. Малолетних дебоширов удалось успокоить лишь сотрудникам патрульной полиции Киева, которые приехали на место потасовки.

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В социальных сетях пишут, что драчуны напали и на кондуктора трамвая, которая пыталась их разнять. Впрочем, как сообщает корреспондент "Сегодня", в коммунальном предприятии "Киевпастранс" утверждают, что их работники в результате этого инцидента не пострадали.

"Да, вчера такой случай произошел – пассажиры подрались между собой в салоне трамвая. В результате драки они выбили окно. Во время драки наши сотрудники не пострадали. Драчунов быстро задержала полиция. Сейчас с людьми, устроившими драку разбираются сотрудники полиции", – заявили сайту "Сегодня" в КП "Киевпастранс".

В полиции Деснянского району сайту "Сегодня" подтвердили, что малолетних хулиганов задержали.

"Инцидент произошел в салоне трамвая №28 в 17:51. Малолетних хулиганов задержали. На место вызвали родителей подростков. На одного из них 2004 года рождения был составлен административный протокол по статье 178 – распитие спиртных напитков, пива в запрещенных местах – карается штрафом. С родителями проведено разъяснительную беседу", – рассказали в полиции Деснянского района.

Напомним, этим летом в Киеве водитель устроила драку с пассажиром своего троллейбуса – мужчина сделал ей замечание, что она находится за рулем без маски.

А ранее в этом году пассажиры подрались в одной из столичных маршруток.

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Киев трамвай драка подростки Киевпасстранс

Источник: Сегодня

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