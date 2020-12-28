Житель Киева убил сожительницу из-за ревности (фото)

В Киеве на Троещине поймали мужчину за убийство сожительницы.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.
Стало известно, что во время ссоры злоумышленник ударил потерпевшую ножом в грудь. От полученных травм женщина скончалась на месте.
Трагедия произошла в квартире на улице Радунская. Конфликт между мужчиной и женщиной в квартире возник из-за ревности.
"Во время ссоры мужчина кухонным ножом ударил потерпевшую в грудную клетку. От полученных телесных повреждений 34-летняя женщина скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Правоохранители задержали 38-летнего мужчину, изъяли нож и направили на проведение экспертизы. По данному факту следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство. Фигуранту грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Одессе задержали подозреваемых в убийстве таксистки.
Кроме того, в Черниговской области жестоко убили мужчину из-за автомобиля.
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