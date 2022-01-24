Жуткая авария под Киевом – что происходит на месте (фото)

37-летний водитель автомобиля Daewoo не справился с управлением

В аварии погибло четверо человек / Фото: Коллаж: Сегодня

В понедельник утром, 24 января, в поселке Калиновка Фастовского района, на автодороге "Киев-Одесса" произошло смертельное ДТП. Как сообщает корреспондент "Сегодня", на месте работают сотрудники полиции.

37-летний водитель автомобиля Daewoo не справился с управлением и столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz, который стоял на обочине дороги. Сейчас тела погибших лежат около места аварии.

Реклама

Тела погибших лежат возле разбитого авто / Фото: Сегодня

Как мы сообщали ранее, водитель легкового автомобиля и три его пассажира погибли.

От легкового автомобиля практически ничего не осталось / Фото: Сегодня

Реклама

После установления всех обстоятельств ДТП, правоохранители предоставят правовую квалификацию происшествия.

Грузовик стоял на обочине дороге, когда в него влетела легковушка / Фото: Сегодня

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

Реклама

столкновения;

наезд на стоящий автомобиль;

наезд на препятствие;

наезд на пешехода;

съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

Ранее мы писали: