Жуткое ДТП в центре Киева: водитель сдал тест на алкоголь

Драггер не обнаружил у виновника аварии наличие спирта

Водитель, виновный в смертельной аварии, которая произошла сегодня на Крещатике в Киеве, был трезв.

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Об этом свидетельствует видео с места ДТП, опубликованное одним из Telegram-каналов.



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Как видно на кадрах, снятых сразу после случившегося, драггер не показал у мужчины алкогольного опьянения. После того, как водитель подул в трубку прибора, он показал 0,0.

Также на видео слышно, как мужчина говорит, что потерял сознание, находясь за рулем.

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По неподтвержденным официально данным, за рулем внедорожника, который протаранил остановку в центре Киева, находился подполковник Владимир Шилов. Он воевал на Донбассе в составе добровольческой роты "Донецк", которая, в свою очередь, входила в батальон "Днепр-1".

Как уже сообщалось, в результате случившегося на пешеходной зоне между улицами Крещатик и Небесной Сотни погибли два человека и несколько человек получили телесные повреждения.

На месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства и причины этой смертельной ДТП.

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