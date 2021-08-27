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Жуткое убийство на Подоле – мужчина расчленил свою жену

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня
27 августа, 18:57
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Фрагменты тела обнаружил отец подозреваемого и сообщил в полицию
Отец подозреваемого обнаружил тело невестки. Коллаж "Сегодня"
Отец подозреваемого обнаружил тело невестки. Коллаж "Сегодня"

На проспекте Правды в Киеве (Подольский район) произошло жуткое убийство – мужчина обнаружил расчлененное тело в квартире.

Как ранее сообщала полиция, в 11:40 им позвонил мужчина и сообщил, что обнаружил расчлененное тело женщины в квартире своего родственника.

Как удалось выяснить "Сегодня" подозревается в страшном преступлении муж убитой.

"Расчлененное тело женщины обнаружил в квартире отец подозреваемого. Убитая женщина – жена подозреваемого", – сообщила нам пресс-офицер полиции Подольского района Киева Анна Страшок.

Место преступления. Фото полиции Киева

Правоохранители осмотрели помещение, пообщались с заявителем и вероятными свидетелями, а также продолжают устанавливать обстоятельства преступления.

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