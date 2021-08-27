Жуткое убийство на Подоле – мужчина расчленил свою жену

На проспекте Правды в Киеве (Подольский район) произошло жуткое убийство – мужчина обнаружил расчлененное тело в квартире.
Как ранее сообщала полиция, в 11:40 им позвонил мужчина и сообщил, что обнаружил расчлененное тело женщины в квартире своего родственника.
Как удалось выяснить "Сегодня" подозревается в страшном преступлении муж убитой.
"Расчлененное тело женщины обнаружил в квартире отец подозреваемого. Убитая женщина – жена подозреваемого", – сообщила нам пресс-офицер полиции Подольского района Киева Анна Страшок.
Место преступления. Фото полиции Киева
Правоохранители осмотрели помещение, пообщались с заявителем и вероятными свидетелями, а также продолжают устанавливать обстоятельства преступления.
Ранее мы сообщали:
- В Киевской области мужчина из ревности избил свою бывшую девушку и напал с ножом на общего знакомого.
- В Броварах мужчина связал, избил и изнасиловал свою 22-летнюю знакомую, а потом пытался убежать.