"Зрада в Киеве". СБУ накрыла IT-компанию, которая работала на оккупантов

Для оккупантов разрабатывалось специальное программное обеспечение

Для оккупантов создали программное обеспечение / Фото: Коллаж: Сегодня

СБУ разоблачили IT-компанию из Киева, которая работала с оккупантами в ОРДЛО. Компания разработала для них программное обеспечение для "сбора коммунальных платежей", также они занимались его техподдержкой. Об этом рассказал спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.

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Сообщается, что коррупционный бизнес организовала руководитель компании, женщина заключала договоры с представителями оккупационных администраций.

При помощи незаконного программного продукта боевики пополнили свой бюджет на более чем 10 миллионов гривен. Вырученные средства они отправляли для финансирования боевиков.

По информации СБУ, разработкой и администрированием программного обеспечения занимались более десяти сотрудников, которых для маскировки были распределены в разных городах Украины и в том числе и на оккупированных территориях.

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Кто еще помогал оккупантам

В Киевской области сообщили о подозрении двум коллаборантам, которые снабжали оккупантов жильем, едой и помогали ориентироваться на местности. Подозреваемые снабжали их продуктами питания и предоставляли информацию о местных жителях. Используя эти данные, оккупанты грабили дома людей.

39-летний уроженец г. Чернобыля во время оккупации пгт Дымер Вышгородского района добровольно согласился сотрудничать с оккупационными войсками РФ.

Бывшему народному депутату Украины от Партии регионов Евгению Балицкому было объявлено о подозрении по статье Уголовного кодекса "коллаборационная деятельность".

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В Харьковской области задержан коллаборант Евгений Брюханов, который согласился помогать российским оккупантам в Изюме.