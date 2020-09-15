"Звук апокалипсиса": что на самом деле произошло на газопроводе под Киевом

В Васильковском районе Киевской области сегодня ночью, 15 сентября, произошла авария на газопроводе. Пока не было официальной информации об этом ЧП, в Сети всплывала информация и о взрыве в Чабанах, и о масштабном пожаре после него. Что же на самом деле произошло, выяснял сайт "Сегодня".

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Первые сообщения о взрыве газа в поселке под Киевом появились после полуночи. В соцсетях писали о том, что в домах дрожат оконные стекла, и о звуках взрыва. Сильный гул слышали даже на столичной Соломенке. Очевидцы опубликовали в Сети соответствующее видео.

Гул от взрыва газопровода в Чабанах

Одним из очевидцев случившегося стал и бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян. По его словам, звук напоминал "звук апокалипсиса".

"В Васильковском районе Киевской области, особенно в районе сел Иванковичи, Хотов, Чабаны, с 00:12 после звука взрыва – постоянный очень громкий низкочастотный шум, напоминающий звук от горения газа в больших объемах или работу мегамощного дизельного генератора", – написал в Facebook Омелян.

Позже оказалось, что под Киевом произошла разгерметизации магистрального газопровода высокого давления. Но в то же время появилась информация о том, что ЧП произошло на трубопроводе Уренгой – Помары – Ужгород, поставляющем газ в Европу.

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Выяснилось, авария произошла вовсе не на этом газопроводе. Как рассказал в Facebook член экспертного совета Министерства энергетики Геннадий Рябцев, разгерметизация произошла на одной из веток газопровода Киев – запад Украины, который используется для транспортировки газа восточных месторождений в подземные хранилища на западе страны.

"Уренгой – Помары – Ужгород через Чабаны не проходит", – написал он и отметил, что и никакого пожара на месте аварии не было.

Также эксперт добавил, что транзит газа в Европу не прерывался ни на минуту, так как участок Киев – запад Украины (КЗУ-1) в нем не задействован.

Напомним, что по факту прорыва на газопроводе правоохранители уже начали уголовное производство.

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