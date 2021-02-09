Авария на трубопроводе в центре Киева: повреждение устранили

В Киеве отремонтировали трубопровод на улице Лаврской, 13.

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Об этом сообщает КГГА.

Вчера в 20:20 аварийная бригада завершила ремонтные работы по устранению повреждения теплосети.

"Тогда же началось заполнение системы теплоносителем и восстановление теплоснабжения домов. В полночь система была полностью заполнена. А по состоянию на 6 утра теплоснабжение было восстановлено в 100% домов", – сообщают в ведомстве.

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Напомним, что повреждение теплосети на Лаврской обнаружили вчера около 2 часов ночи. В 86 жилых домах не было горячей воды и тепла. Поврежденный трубопровод был введен в эксплуатацию 34 года назад.

Ранее мы писали, что детей из нескольких школ перевели на дистанционное обучение. Все из-за прорыва теплотрассы – как раз напротив Киево-Печерской Лавры.

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